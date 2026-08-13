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Ximena Herrera confirma que Mariana Ochoa sí la hartó en el Exilio de La Casa de los Famosos MX

La cantante hablaba y hablaba... mientras la actriz solo quería descansar.

Agosto 13, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Mariana Ochoa y Ximena Herrera en el Exilio

La Casa de los Famosos México

La experiencia de El Exilio en La Casa de los Famosos México no se repetirá, según lo anunciaron los conductores, por lo que solo Ximena Herrera y Mariana Ochoa podrán contar la anécdota de sobrevivir dos días en condiciones extremas, esperando una segunda oportunidad.

El público votó para que Mariana Ochoa regresara a la competencia, mientras Ximena Herrera fue eliminada definitivamente. Sin embargo, en esos dos días de convivencia entre ambas, la actriz tuvo que aguantar la prueba de sobrevivencia, y la convivencia con la cantante.

En redes sociales ya se bromeaba sobre que el verdadero reto para Ximena Herrera fue soportar a Mariana Ochoa, quien no paraba de hablar. Y en entrevistas ya desde el exterior, la actriz confirmó que sí fue un reto, al punto de que le daban ganas de darle un zape.

Incluso reconoció lo que en redes sociales resaltaron: que ni cuando estaba a punto de dormir, Mariana dejaba de hablar. Mira:

Sin embargo, Ximena no habló del todo mal de Mariana. De hecho, compartió un poco de su experiencia:

“Yo creo que Mariana estaba más nerviosa que yo, un poco ansiosa, tensa. Fue una gran roomie, compartimos baño, ‘regadera’...”, le dijo a Marie Claire Harp durante una entrevista.

Pero Mariana Ochoa ha generado reacciones tras su regreso a La Casa

Aunque el público votó por ella, y en su regreso hubo abrazos, ya comenzaron los comentarios contra Mariana Ochoa. Para sorpresa de nadie, vinieron de Aldo Rendón, quien preguntó hasta cuándo podrán nominarla, provocando las risas de Yahir.

Y es que ella no pudo nominar ni ser nominada durante esta semana, ya que apenas volvió el martes 11 de agosto.

Ximena Herrera Mariana Ochoa La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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