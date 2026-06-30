José Manuel Figueroa dice por qué DEJARON DE HABLARSE los hijos contra los hermanos de Joan Sebastian

“Nosotros estamos lastimados, nos sentimos traicionados”.

José Manuel Figueroa se ha dicho conforme con los avances en el tema de la herencia de su padre, Joan Sebastian. Y es que luego de un viaje que emprendieron los herederos a Texas, donde Erica Alonso, expareja y albacea buscaba que se levara a cabo el juicio, los demás interesados pudieron dilucidar y mostrar sus pruebas para llevar los procesos a México.

Recientemente se destapó la lista de los beneficiarios:

José Manuel Figueroa



Zarelea Figueroa Ocampo



Sucesión de Julián Figueroa Fernández



Joana Marcelia Figueroa Espín



Juliana Joeri Figueroa Alonso



D’Yave Figueroa Espín



Alina Espín Villalobos



Alejandro Jesús Chaidez-Figueroa (hijo de Trigo de Jesús Figueroa González)



Descendientes de Juan Sebastián Figueroa González

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Y aunque nunca se ha revelado el valor total de la herencia, se sabe que está integrada por al menos 51 propiedades ubicadas en Guerrero, Jalisco, Veracruz y Morelos, además de los derechos derivados de su obra musical.

El proceso legal lleva más de una década en tribunales y a falta de un testamento, el proceso ha derivado en disputas entre integrantes de la familia, señalamientos de presuntas irregularidades y conflictos relacionados con contratos y otros asuntos de Joan Sebastian.

Pero no sólo entre los hijos había malentendidos, ahora José Manuel Figueroa destapa cómo la relación con sus tíos Juan Marcos, Yolanda y Ana Figueroa terminó de fracturarse el día que acudieron a la audiencia que tuvieron los herederos de Joan Sebastian en una Corte de Texas.

En palabras del hijo mayor de ‘El Poeta del Pueblo’, los hermanos de su padre terminaron respaldando a Erica Alonso y a su sobrina Juliana en la demanda que interpusieron por la herencia del cantante, lo que hizo estallar una bomba.

“Yo creo que todo el sector de los herederos estamos muy decepcionados de que hayan ido con ese plan, a mentir de que mi padre… que él había vivido en Estados Unidos, en Texas, es una mentira muy grande”, expresó el intérprete.

Y añadió que “mis tías, hermanas de mi padre, todos los hermanos, todo ese sector de la familia que no puede soltar a Joan Sebastian, no entienden que somos sus hijos y merecemos… no, sí lo voy a decir, sí merecemos más, merecemos todo”.

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Finalmente, también denunció que su tío siga haciendo negocio a costillas del fallecido cantautor.

“Que Juan Marcos lucre con el nombre de mi padre, con la imagen de Joan Sebastian al llevar turistas de Costa Rica a pasearlos y enseñarles la tumba, creo que ya es reprobable, nosotros estamos lastimados, nos sentimos traicionados”, concluyó.