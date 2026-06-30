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Aldo de Nigris denuncia ENGAÑO en lujoso restaurante: pagó más de 40 mil pesos por una cena

El influencer fue atendido por ‘Salt Bae’, un chef turco que se vitalizó por su manera de ponerle sal a la comida.

Junio 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Aldo-de-Nigris.jpg

Aldo de Nigris denuncia que lo engañaron en un lujoso restaurante de la Ciudad de México.

Instagram

“Gastar 40 mil pesos en un restaurante se me hace una pendej*da”.

Aldo de Nigris compartió en sus redes sociales que fue víctima de un presunto engaño por el que terminó pagando más de 40 mil pesos en una cena de un lujoso restaurante en la ciudad de México.

El creador de contenido publicó en sus redes sociales un video en el que narra como una cena, por la que pretendía pagar cerca de 2 mil 500 pesos, terminó con una cuenta superior a los 40 mil pesos con todo y propina.

De Nigris relató que todo comenzó cuando unos amigos lo invitaron al Nusr-Et Steakhouse, y aunque ya había cenado quiso conocer el lugar.

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En el restaurante, pidió algo que le recomendó el chef turco Nusret Gökçe, conocido en internet como ‘Salt Bae’ por su forma de ponerle sal a la comida.

“Nos dijo: ‘La carne va de mi parte, dejen que yo les traiga la carne y ustedes encargan de las bebidas’ (...) pero cuando llega la cuenta, ya con propina y todo resultó siendo arriba de 40 mil pesos”, contó.

Para su sorpresa, en el resumen de la cuenta sí se incluyó la carne cubierta con oro.

“Soy una persona que no le gusta gastar en pendej*das. Gastar 40 mil pesos en un restaurante se me hace una pendej*da”.

El ganador de ‘La Casa de los Famosos 2025’ pensó que no pagaría la carne, pues eso entendió cuando se la ofreció el chef. Por eso, advierte para no caer en estrategias o juegos de palabras.

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“Si llegan a ir, tengan cuidado, porque sí nos comentaron los meseros que es como un modus operandi que el chef se acerca a las mesas y les dice: ‘Yo les voy a llevar la carne’ y te la terminan enterrando (...) Si te ofrecen platillos que parecen gratis, no los aceptes, porque te la van a meter y no te vas a salir contento”, contó.

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Hasta el momento, el restaurante no se ha pronunciado, sin embargo, el chef sí habría buscado a Aldo para aclarar el escándalo que se desató.

Cabe mencionar que la cuenta incluyó varios cortes de carne, algunos con láminas de oro comestibles, y bebidas.

Aldo de Nigris cena
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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