Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Bastaron 6 años para que Livia Brito admitiera agresiones a paparazzi y POR FIN LE PAGARÁ más de 1 millón

Las autoridades le habían ordenado que pagara una indemnización, sin embargo y tras varias trabas se presentó para cumplir.

Junio 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Livia-Brito.jpg

Livia Brito pagará indemnización a paparazzi Ernesto Zepeda.

Getty Images/YouTube

“Una vez que ya nosotros, yo vine aquí a notificarme, tenemos 5 días y ya para hacer el depósito. En 5 días ya se soluciona”.

Livia Brito decidió cumplir con la resolución judicial que la obliga a pagar una indemnización de más de un millón de pesos al paparazzi Ernesto Zepeda, esto luego de que en febrero pasado fuera vinculada a proceso. Y es que se pudo comprobar que la actriz mintió en sus declaraciones ante las autoridades tras agredir al reportero en una playa de Cancún.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, que Brito confesó que voluntariamente acudió ante las autoridades para dar inicio a lo ordenado por un juez y de lo que había hecho caso omiso.

Añadió que tiene un plazo de cinco días para efectuar el depósito correspondiente.

“Es que estábamos esperando la notificación, pero según tengo entendido una vez pusieron mal el apellido sus abogados civilistas, entonces tuvieron que echar para atrás la notificación. Otra vez me buscaron en un domicilio que no era el correcto, pero al final decidimos venir a notificarnos nosotros porque es una resolución judicial y al final yo aquí estoy y siempre he estado”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: ¿A un paso de prisión? Revelan la fecha del juicio que enfrentará Livia Brito por falsear declaraciones

“Una vez que ya nosotros, yo vine aquí a notificarme, tenemos 5 días y ya para hacer el depósito. En 5 días ya se soluciona”, agregó.

El abogado de Livia explicó que la resolución estableció un pago que intenta reparar el daño que ocasionó.

“El juez había dictado una condena a pagar una cantidad determinada, más de un millón de pesos y con eso ya va a estar satisfecho de esta reparación del daño por lo que hace a lo que él estaba demandando, lesiones y en fin, una serie de cuestiones”.

La protagonista de telenovelas sostuvo que el conflicto se prolongó durante casi seis años, pero que ahora ya quiere cerrar esa etapa para concentrarse en su carrera.

Te puede interesar:
casa-famosos-4.jpg
Famosos
Galilea Montijo da importante aviso sobre la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026
Junio 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero
gabriel-soto-sinclair-.jpg
Famosos
Gabriel Soto y su amor secreto con Ana Carla Sinclair: La cantante habla de su relación de año y medio
Junio 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
Octavio-Ocana.jpg
Famosos
Madre y hermana de Octavio Ocaña acusan al papá de ROBARSE la fortuna del actor de ‘Vecinos’
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Oriol-Lopez.jpg
Famosos
Hallan sin vida a exparticipante de ‘La Voz’ EN EL BAÑO de su casa; su mamá encontró su cuerpo
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alex bisogno (2).jpg
Famosos
Alguien quiso vender las casas que Daniel Bisogno le dejó a su hija y Alex B revela el nombre
Junio 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniela parra diego hopster pablo.jpg
Famosos
Daniela Parra en MasterChef: Pablo le dice que no la ama y luego su novio la visita para reclamarle
Junio 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
papa de lidia avila.jpg
Famosos
Lidia Ávila está de luto por la muerte de su padre; lo llama “mi héroe” y comparte fotos históricas con él
Junio 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
antonia andrade sergio andrade.jpg
Famosos
Hija de Sergio Andrade ya obtuvo respuesta de México a su petición de juzgar a su padre
Junio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores

“Fue un proceso muy largo. Yo siempre creo en la justicia. Yo siempre lo he dicho, o sea, son los tiempos y de la justicia, lo que la justicia también determine y seguimos todos con nuestra vida”.

NO TE VAYAS SIN LEER: La millonaria cantidad que Livia Brito tendrá que pagarle al fotógrafo que golpearon ella y su novio

Cabe señalar que aún existe un amparo por lo que el caso no ha concluido por completo. “Tenemos un amparo todavía en proceso que falta más o menos como un año y medio”, finalizó.

Livia Brito Ernesto Zepeda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Aldo-de-Nigris.jpg
Famosos
Aldo de Nigris denuncia ENGAÑO en lujoso restaurante: pagó más de 40 mil pesos por una cena
Junio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
marcontreras-casa-famosos--.jpg
Famosos
Mar Contreras se defiende por polémica con anuncio de LCDLFM 4; pero confirma que no sigue a Elaine Haro
Junio 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero
gabrielsoto-novias.jpg
Famosos
Gabriel Soto responde si tenía relación simultánea con su novia oficial Colibrí Jiménez y con su ex Ana Carla Sinclair
Junio 29, 2026
 · 
TVyNovelas
Adela-Noriega.jpg
Famosos
Actriz de ‘El Privilegio de Amar’ reaparece y revela ENFERMEDAD de Adela Noriega: “Sabíamos qué le pasaba”
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
fofo-1-1200x675.jpg
Viral
Fofo Márquez, condenado a 17 años por tentativa de feminicidio, ¿PODRÍA SALIR de prisión?
El creador de contenido fue detenido en abril de 2024 tras agredir a una mujer en un estacionamiento.
Junio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vende-hija.jpg
Viral
Vende a su hija de 12 años por 25 mil pesos en Chiapas: mamá denuncia y LO ATRAPAN
Por primera vez se procesa un caso de una menor obligada a vivir con un adulto.
Junio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
patomerlin-.jpg
Viral
El pato Merlín y la depresión que ayudó a curar antes de la fama mundialista
Su dueña nos contó la historia del tierno animalito, mascota no oficial de la justa.
Junio 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
Criollitos (1).jpg
Viral
Tragedia por el equipo ‘Criollitos’ de Venezuela, al menos 100 NIÑOS PELOTEROS murieron en los terremotos
El presidente del equipo advierte que podrían ser más los pequeños que perdieron la vida.
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez