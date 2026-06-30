Bastaron 6 años para que Livia Brito admitiera agresiones a paparazzi y POR FIN LE PAGARÁ más de 1 millón

“Una vez que ya nosotros, yo vine aquí a notificarme, tenemos 5 días y ya para hacer el depósito. En 5 días ya se soluciona”.

Livia Brito decidió cumplir con la resolución judicial que la obliga a pagar una indemnización de más de un millón de pesos al paparazzi Ernesto Zepeda, esto luego de que en febrero pasado fuera vinculada a proceso. Y es que se pudo comprobar que la actriz mintió en sus declaraciones ante las autoridades tras agredir al reportero en una playa de Cancún.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, que Brito confesó que voluntariamente acudió ante las autoridades para dar inicio a lo ordenado por un juez y de lo que había hecho caso omiso.

Añadió que tiene un plazo de cinco días para efectuar el depósito correspondiente.

“Es que estábamos esperando la notificación, pero según tengo entendido una vez pusieron mal el apellido sus abogados civilistas, entonces tuvieron que echar para atrás la notificación. Otra vez me buscaron en un domicilio que no era el correcto, pero al final decidimos venir a notificarnos nosotros porque es una resolución judicial y al final yo aquí estoy y siempre he estado”, expresó.

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“Una vez que ya nosotros, yo vine aquí a notificarme, tenemos 5 días y ya para hacer el depósito. En 5 días ya se soluciona”, agregó.

El abogado de Livia explicó que la resolución estableció un pago que intenta reparar el daño que ocasionó.

“El juez había dictado una condena a pagar una cantidad determinada, más de un millón de pesos y con eso ya va a estar satisfecho de esta reparación del daño por lo que hace a lo que él estaba demandando, lesiones y en fin, una serie de cuestiones”.

La protagonista de telenovelas sostuvo que el conflicto se prolongó durante casi seis años, pero que ahora ya quiere cerrar esa etapa para concentrarse en su carrera.

“Fue un proceso muy largo. Yo siempre creo en la justicia. Yo siempre lo he dicho, o sea, son los tiempos y de la justicia, lo que la justicia también determine y seguimos todos con nuestra vida”.

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Cabe señalar que aún existe un amparo por lo que el caso no ha concluido por completo. “Tenemos un amparo todavía en proceso que falta más o menos como un año y medio”, finalizó.