Mar Contreras se defiende por polémica con anuncio de LCDLFM 4; pero confirma que no sigue a Elaine Haro

Ya está por comenzar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, y la polémica ya encendió las redes sociales. Todo por el anuncio oficial donde se ve al Team Noche, en versión Inteligencia Artificial, pero con la ausencia de Mar Contreras.

En redes sociales se desataron los comentarios porque Mar, integrante original del equipo, no aparecía, pero Elaine Haro, quien estuvo pocos días con ellos, sí aparece junto a las figuras de Alexis Ayala, Aarón Mercury, Abelito y Aldo De Nigris.

La controversia explotó cuando Mar Contreras compartió una imagen donde habían borrado a Elaine y ella aparecía en su lugar. Muchos dijeron que la actriz había hecho la imagen, pero los fans de Team Noche salieron en su defensa.

Mar no quitó a nadie del promocional, fuimos nosotros, los fans del TEAM NOCHE: Aldo, Aarón, Abel, Alexis Y MAR ✨ https://t.co/xL3Qj51wXx — Nidia (@Nidiapeacenlove) June 29, 2026

Este fue el anuncio de la discordia, donde NO aparece Mar Contreras:

¿Qué dijo Mar Contreras sobre la polémica?

Se hizo tal escándalo, que Mar Contreras salió a aclarar, vía mensaje de X, lo que realmente había pasado. Y es que, además, la productora Rosa María Noguerón también explicó que la ausencia de Mar era porque no firmó las autorizaciones correspondientes en tiempo y forma.

Así que Mar Contreras aclaró el punto: “La autorización para la promoción la mandé el 19 de junio por que hubo varios cambios que me aconsejó mi equipo hacer (jamás se me comentó que era tarde para mandarla ) ".

“Veo que andan muy con el pendiente otra vez !! Nota aclaratoria:Los edits que me mandan casi siempre trato de repostearlos... No tenía ni idea de lo que pasó con la promo de La Casa, ni siquiera había notado que no aparecía”.

Mar Contreras, de paso, aclaró que no sigue a Elaine Haro en redes sociales... “y ella tampoco me sigue. No tengo ningún problema con Elaine, es muy talentosa, le deseo lo mejor, no le tengo envidia ni a ella ni a nadie!”.

“Tengo 45 años y soy una mujer con muchos logros tanto en mi vida profesional y personal ! Dejen de inventar cosas que no tienen ni idea ! Utilicen su tiempo , su vida … por ejemplo … con sus familias”, escribió Mar Contreras.