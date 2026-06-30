Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Mar Contreras se defiende por polémica con anuncio de LCDLFM 4; pero confirma que no sigue a Elaine Haro

La actriz no aparece en el promocional, y luego compartió un video donde sí está, pero Elaine no.

Junio 29, 2026 • 
MrPepe Rivero
marcontreras-casa-famosos--.jpg

Mar Contreras

Instagram

Ya está por comenzar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, y la polémica ya encendió las redes sociales. Todo por el anuncio oficial donde se ve al Team Noche, en versión Inteligencia Artificial, pero con la ausencia de Mar Contreras.

En redes sociales se desataron los comentarios porque Mar, integrante original del equipo, no aparecía, pero Elaine Haro, quien estuvo pocos días con ellos, sí aparece junto a las figuras de Alexis Ayala, Aarón Mercury, Abelito y Aldo De Nigris.

La controversia explotó cuando Mar Contreras compartió una imagen donde habían borrado a Elaine y ella aparecía en su lugar. Muchos dijeron que la actriz había hecho la imagen, pero los fans de Team Noche salieron en su defensa.

Este fue el anuncio de la discordia, donde NO aparece Mar Contreras:

¿Qué dijo Mar Contreras sobre la polémica?

Se hizo tal escándalo, que Mar Contreras salió a aclarar, vía mensaje de X, lo que realmente había pasado. Y es que, además, la productora Rosa María Noguerón también explicó que la ausencia de Mar era porque no firmó las autorizaciones correspondientes en tiempo y forma.

Así que Mar Contreras aclaró el punto: “La autorización para la promoción la mandé el 19 de junio por que hubo varios cambios que me aconsejó mi equipo hacer (jamás se me comentó que era tarde para mandarla ) ".

“Veo que andan muy con el pendiente otra vez !! Nota aclaratoria:Los edits que me mandan casi siempre trato de repostearlos... No tenía ni idea de lo que pasó con la promo de La Casa, ni siquiera había notado que no aparecía”.

Mar Contreras, de paso, aclaró que no sigue a Elaine Haro en redes sociales... “y ella tampoco me sigue. No tengo ningún problema con Elaine, es muy talentosa, le deseo lo mejor, no le tengo envidia ni a ella ni a nadie!”.

“Tengo 45 años y soy una mujer con muchos logros tanto en mi vida profesional y personal ! Dejen de inventar cosas que no tienen ni idea ! Utilicen su tiempo , su vida … por ejemplo … con sus familias”, escribió Mar Contreras.

mar contreras La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Adela-Noriega.jpg
Famosos
Actriz de ‘El Privilegio de Amar’ reaparece y revela ENFERMEDAD de Adela Noriega: “Sabíamos qué le pasaba”
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Veronica-Castro.jpg
Famosos
Alfonso Waithsman señalado por EMPUJAR al staff del Pride 2026 que intentaba ayudar a Verónica Castro
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
gabriel-soto-sinclair-.jpg
Famosos
Gabriel Soto y su amor secreto con Ana Carla Sinclair: La cantante habla de su relación de año y medio
Junio 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
Cruz-Martinez.jpg
Famosos
Cruz Martínez despide con profundo dolor a su madre y revela que ella eligió la fecha de su partida
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
binomio-turistico-copala-marquelia-un-paraiso-escondido-en-guerrero-que-debes-visitar-en-verano.png
Especiales
Binomio turístico Copala-Marquelia: el paraíso escondido del Hogar del Sol que debes visitar este verano
Junio 29, 2026
 · 
TVyNovelas
Canibal.jpg
Viral
Hombre DEVORABA RESTOS de cadáveres y reconstruía rostros con piel humana; era camillero en hospital
El sujeto de 30 años fue detenido y en un interrogatorio admitió haber ingerido piel humana.
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gretchen-Leanne-Ryan.jpg
Viral
Madre hizo beber alcohol a su hija de 16 años HASTA LA MUERTE; hallaron 173 botellas en su habitación
La chica vomitaba sangre y tenía dificultades para comer y caminar e incluso usaba pañales.
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
karely ruiz.jpg
Famosos
Karely Ruiz se burla de una seguidora y habla de su cuerpo: “Pura fea me critica”
La influencer se sometió a otra cirugía estética y prometió que es la última
Junio 28, 2026
 · 
Alejandro Flores