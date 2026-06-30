Ariel López Padilla arremete DE NUEVO contra Coco Levy, dice que le bloqueó su carrera en el cine

“Es muy difícil perdonarlos, pero hay que dejarlos ir; ahora sí que, como dicen, el karma los alcanzó”.

Hace varios días se desató un escándalo luego de que Ariel López Padilla se lanzara contra su excuñado, Coco Levy, en un chat de periodistas de espectáculos. En la grabación que se difundió, luego de que el mismo la subiera a WhatsApp, hablaba sobre la salud del hijo de Talina Fernández.

“Salió la noticia de que el último de los excuñados ya también se anda yendo; está con una enfermedad muy grave, el dichoso Coco Levy”, señala en el audio.

Previamente, la pareja de Levy había compartido algunos detalles, por ello, López Padilla se soltó. Aseguró que el hermano de la fallecida Mariana enfrenta un deterioro grave en su organismo: “Tiene la sangre hecha engrudo, que ya no oxigena el cerebro”.

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Tras sus dichos, el exbailarín afirmó que el deterioro de su salud es consecuencia del daño que, según él, le hicieron pasar durante décadas.

“Después de 30 años de las cosas horripilantes que me hicieron, es muy difícil perdonarlos, pero hay que dejarlos ir; ahora sí que, como dicen, el karma los alcanzó”.

Luego, Ariel salió dar la cara y a intentar explicar sus palabras. Sin embargo, aunque parecía arrepentido, sólo tomó impulso y ahora, de nuevo frente a la prensa desenmascaro a Coco.

Inicialmente expresó que “yo sí creo en el karma, creo que lo que haces se devuelve, eso es la vida. Yo creo que el distanciamiento que tenemos hace más de 20 años. Desde que yo me separé de la mamá de María, ya no hubo comunicación, hubo una denostación”.

Al tiempo, destapó que Coco, quien fue acusado de abuso sexual en 2022, le arruinó la carrera y lo bloqueó de poder hacer cine.

“Pregúntenle a la gente de Videocine, a mí me lo dijo René Cardona, que en paz descanse, me lo dijo Rafael Lara: ‘si te llevo a mi película me cancelan’. Son hechos muy graves, es algo de perjurio”, reprochó.

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Sin embargo, para terminar sus declaraciones, López Padilla de tornó compasivo y le mandó buenas vibras a Coco para que supere la terrible y dolorosa enfermedad que padece.