Josh Gutiérrez y Melanie Garibay están emocionados de saber que esperan un niño: “Se llamará Dorian”

Después de haber anunciado públicamente en el programa Hoy que se convertirá en papá, Josh Gutiérrez atraviesa una etapa de cambios importantes en su vida personal. Ahora, en entrevista con TVyNovelas, el actor habla con mayor calma sobre lo que ha significado este proceso junto a su pareja, la actriz Melanie Garibay, y cómo la llegada de su primer hijo ha transformado su manera de ver el futuro.
Aunque la noticia ya había sido compartida en televisión abierta, para él el proceso continúa siendo profundamente íntimo. Cada día, dice, le ha permitido dimensionar mejor lo que está por venir y adaptarse a una realidad completamente nueva.
“Es una grata sorpresa, la verdad. Estamos muy felices, muy contentos. Lo queríamos mantener más en secreto, precisamente porque pues para muchos puede ser un tema de cuidado, pero nosotros también queríamos cuidar el cómo íbamos a presentar la noticia. No necesariamente fue planeado, pero fue muy deseado. Y la verdad es que estamos muy contentos. Los dos queríamos un hijo o una hija, pero estamos muy felices de estar juntos y listos para esta aventura”.
El actor explica que el embarazo ya tiene cuatro meses y que el nacimiento está previsto para noviembre. También revela que ya conocen el sexo del bebé y que incluso ya eligieron su nombre.
“Estamos ya esperándolo con ansias, ya queremos conocerlo. Es varón y se llamará Dorian. Nos sentimos muy emocionados y, sobre todo, hoy día que tienes las imágenes en 8K, en HD, o sea, que se ven brutales. De hecho, tenemos ahí un videito en donde captamos al bebé justo en el momento que se chupa el dedito”, confiesa a nuestra publicación desde el Foro 16 de Televisa San Ángel minutos después de dar la exclusiva en el matutino que produce Andrea Rodríguez.
En esta etapa, Josh reconoce que su percepción de la vida ha cambiado de manera profunda. La experiencia lo ha llevado a un nivel emocional que no esperaba.
“Es que el bebé ha llegado a sensibilizarme muchísimo. Yo creo que con cada cosita de cada noticia, cada nueva imagen que veo de él me provoca lágrimas de felicidad, o sea, pero es algo muy emotivo y la verdad es que no conocía esta bendición y creo que nadie lo va a hacer hasta que te toque vivirlo”.
La relación con Melanie Garibay también ha tomado una nueva dirección. Ambos han comenzado a organizar su vida en conjunto y a prepararse para convivir bajo el mismo techo. “Así es, creo que esto ya nos da un camino de familia, de hogar y es justo lo que tenemos pensado. Ya estamos en la mudanza, vamos a estar viviendo juntos, estamos muy felices de tener esta nueva aventura, este nuevo capítulo de vida”.
Josh Gutiérrez también reflexiona sobre su propia historia personal y lo que significa para él este momento en comparación con etapas anteriores de su vida.
“Nunca había vivido así, con una pareja y todo eso. Siempre he vivido aparte, nunca he tenido realmente algo formal, una familia, un compromiso de este nivel y creo que es una bendición, la verdad es que a todos que quieran ser padres, se los recomiendo muchísimo, pero cuando sientan que es el momento correcto. Creo que ya he tenido mucho tiempo queriendo este momento y finalmente se me dio”.
Cuando piensa en su futuro como padre, lo hace desde una emoción muy clara, donde predominan el instinto de cuidado y la sensibilidad.
“Híjole, creo que voy a ser muy protector. Se está despertando en mí una sensibilidad y un lobo interno que va a querer cuidar mucho a este bebé, es que creo que esta etapa te mueve tantas cosas que uno no sabe realmente cómo va a suceder. Pero me estoy preparando mucho, estoy leyendo sobre el tema y también estoy pidiendo muchos consejos, pero creo que todo eso simplemente va a ser filosofía, hasta el momento de tener al bebé presente es que voy a empezar a conocerlo”.
El villano de telenovelas como Vivir de amor también compartió un momento simbólico que vivió recientemente y que lo marcó emocionalmente, incluso antes del nacimiento. “Oficialmente celebré mi primer Día del padre. Todavía no nace, pero pues ya tiene corazón, ya está latiendo, ya está feliz, ya sonríe, ya abraza, ya se mueve, y ha sido muy emotivo sentirlo patear estos últimos días, todas las noches es muy activo, entonces tener esos momentos de contacto con el bebé desde ahorita te llena el corazón de mucha felicidad”.
En casa, los preparativos ya comenzaron. La pareja ha ido organizando poco a poco el espacio y reuniendo lo necesario para la llegada del nuevo integrante.
“Pues ya tenemos lo más importante que es la cuna, ya está instalada; de hecho, fue un regalo de mi mejor amigo, Federico Ayos, en cuanto él supo la noticia fue el más feliz, fue el primero de decir: ‘Voy a ser tío’, y se fue a comprar la cuna más padre que puedas imaginar; obviamente ahorita arrancan ya todas las compras para el bebé y creo que sí me emociona. Ya fuimos a comprar ropita, calcetines, todo en colores neutros porque no sabíamos el sexo”.
Sobre la elección del nombre, Josh explica que fue una decisión compartida con Melanie, tomada con naturalidad y sin conflicto.
“Lo hablamos entre los dos, pero sobre la mesa se pusieron nombres que principalmente le gustaron a Melanie, y a mí me encantaron. Eran nombres que a mí me habían gustado, nunca los había pensado para el nombre de mi hijo, pero creo que fue muy atinado y pues estamos muy emocionados con todo lo que nos espera”.
Por su parte, Melanie Garibay vive esta etapa con tranquilidad, emoción y mucho acompañamiento de su pareja. “Estoy muy feliz y muy emocionada. Es una etapa muy bonita para nosotros. Josh ha estado muy pendiente de mí todo el tiempo: si estoy bien, si necesito algo, si he comido. Es un apoyo constante. Mientras yo llevo el embarazo, siento que los dos lo estamos viviendo juntos”.
Su historia con Josh comenzó de forma casual, hasta convertirse en una relación estable. “Yo grabé un piloto para una serie en 2023, ahí conocía Leo Casta, sobrino de Josh. Después coincidimos en una fiesta y más adelante empezamos a platicar en el cumpleaños de una amiga. Ahí empezó todo. Fue el flechazo”.
Sobre el embarazo, Melanie lo describe como una etapa de mucha paz. “Ha sido un embarazo muy tranquilo. En los primeros meses tuve algo de acidez por las noches, pero nada complicado. Después todo se estabilizó. No he tenido antojos raros, como lo mismo de siempre, y lo único es que ya no tolero el huevo”.