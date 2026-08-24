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La Casa de los Famosos: les dicen en su cara a los habitantes que son aburridos, muebles y miedosos

La gala de nominación comenzó con una dinámica inédita este 23 de agosto: se cancelaron los posicionamientos

Agosto 23, 2026 • 
Alejandro Flores
la casa de los fmaosos.jpg

La casa de los Famosos

Captura ViX

Los nominados de La Casa de los Famosos se enfrentaron desde el comienzo de la gala a los cambios anunciados por Galilea Montijo.

En vez de comenzar, como cada semana, con los posicionamientos, los nominados de este 23 de agosto en el reality show fueron llamados al cuarto del zoom para enfrentarse a las opiniones del público.
Galilea Montijo, con severidad, le explicó a los nominados que los panelistas les leerían mensajes que se han viralizado en redes sociales y que son criticas para los habitantes de esta temporada.

“Y siguen sin entender lo que es un posicionamiento”, “posicionamiento aburrido, temporada aburrida”, “a la gente nos gusta el conflicto”, “esta temporada casi nadie quiere jugar el papel de villano porque luego el público los quiere sacar”, fueron algunos de los mensajes.

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Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Por qué se cancelan los posicionamietos?

Galilea anunció entonces que la producción decidió entonces que los posicionamientos no se llevarían a cabo.
“No tiene sentido, no ha sabido usar esta herramienta que les da el juego”.
Efectivamente, el montaje del posicionamiento fue quitado.

Otros mensajes del público que les leyeron fueron:
“Dan güeva los posicionamientos”, “qué aburrimiento la verdad”, “quieren quedar bien”, “ya no es la casa de los famosos, es la casa de los muebles”

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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