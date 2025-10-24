Iker, el niño millonario, está de luto: Confirman muerte de su mamá

En redes sociales, Iker el niño millonario es toda una sensación, con más de un millón de seguidores solo en Instagram.

Sin embargo, Iker está de luto. En su perfil de Instagram confirmaron la muerte de doña Lupe, su mamá.

“Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy hoy 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso”.

“Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestro corazones “MI LUPE”.

Iker se hizo viral en TikTok por una graciosa entrevista, donde le preguntaron su estado civil, pero él respondió “millonario”. También es viral cuando le pidieron hacer una pirueta, pero contestó “No pudo, ando bien goldo” (gordo).

Es tal la fama del niño millonario, que fue invitado en un video promocional de la cantante Karol G para su gira “Mañana será bonito”.

¿El último año?

Al finalizar 2024, Iker compartió un video junto a su mamá, mientras celebraban el Año Nuevo.

Sorprende escuchar que el niño millonario dijo que era “el último año”, sin imaginar que en 10 meses estaría de luto por la partida de Doña Lupe.