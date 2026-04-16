Hombre corretea a la nueva pareja de su ex por varios kilómetros y lo alcanza para ACUCHILLARLO hasta la muerte

Un terrible crimen se cometió en un gimnasio, esto luego de que un hombre no aceptara que su novia lo dejara y comenzara una nueva relación, bajo ese motivo el criminal asesinó a la nueva pareja de su ex.

Los hechos ocurrieron en una zona exclusiva del sector oeste de Londrina, en Brasil.

A través de las cámaras de videovigilancia del estacionamiento de un gimnasio se registró el momento en el que comienza la persecución, justo cuando la víctima salía de hacer ejercicio. Al darse cuenta de la emboscada, el hombre intentó huir del ataque, sin embargo fue perseguido durante varios kilómetros hasta otra área del mismo estacionamiento.

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Finalmente, el agresor lo alcanzó y le clavó un arma punzocortante en la espalda, a la altura del abdomen, lo que provocó que cayera al suelo.

En las grabaciones se puede observar cómo una mujer que pasaba por el lugar, al percatarse de la agresión, decide refugiarse. Y la víctima, en un intento por salvarse, se puso de pie tambaleante e intentó huir mientras cubría su herida con la mano, sin embargo, el atacante volvió a darle alcance para propinarle más puñaladas.

En otro ángulo del video y ya al interior del gimnasio, se ve a la nueva pareja de la mujer en la recepción mientras el criminal lo observa desde afuera. La víctima pudo pasar por los torniquetes y así evitar un nuevo ataque. Poco después, el agredido regresa presuntamente para pedir que se llame a los servicios de emergencia.

Tras advertir que el criminal parecía estar lejos o incluso haberse ido, el hombre creyó estar a salvo, sin embargo, al darse la media vuelta lo tuvo de frente y éste volvió a apuñalarlo.

Otras personas que estaban haciendo ejercicio en el gimnasio corrieron asustadas al ver a los dos hombres al interior, entre los aparatos, menos un individuo que salió con una pistola. Al ver el arma, el criminal levantó los brazos y se arrodilló.

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Finalmente, las autoridades arribaron al lugar y detuvieron al asesino; en tanto, la víctima murió desangrada en el gimnasio.