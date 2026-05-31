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Mhoni Vidente descubre un secreto que guarda Cazzu con su novio y que la hará muy feliz

La tarotista predice que la vida de la rapera argentina cambiará de manera radical dentro de nueve meses

Mayo 30, 2026 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente cazzu embarazada.jpg

Mhoni Vidente no tiene dudas de lo que pasará con Cazzu y su nuevo novio

Captura Unicable

Mhoni Vidente tiene el futuro de Cazzu muy definido.

Por lo menos en sus cartas del tarot, la astróloga ve claramente lo que sucederá en los próximos nueve meses en la vida de la rapera argentina.
Cazzu parece haber encontrado a la hombre indicado para intentar nuevamente una vida en pareja luego de su fallida relación con Christian Nodal, con quien tuvo a su hija Inti pero terminó en medio de acusaciones mutuas.
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Cazzu ha señalado que Nodal la engañó al comenzar una relación con Ángela Aguilar sin antes haber terminado con ella.

“Yo le pregunté directamente si había otra persona y me dijo que no”, ha dicho la rapera argentina.

El dolor parece dar paso ahora al nuevo romance con uno de sus bailarines de la gira Latinaje.
Tal como lo informamos en TVyNovelas, Ignacio Colombara sería el nuevo novio de Cazzu.
La cantante y Colombara han compartido juntos algunos paseos que han alimentado la idea de que son novios, ya que incluso se les ha visto acompañados de Inti, la hija de Cazzu.

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¿Cuál es la predicción para Cazzu en nueve meses?

Ahora Mhoni Vidente, al echarle las cartas a ellos como pareja, predice que dentro de nueve meses serán padres.

“Cazzu está embarazada de su novio nuevo, este que es bailarín y que están muy contentos los dos”.

La tarotista dice que esta es una buena noticia para la rapera argentina y, sobre todo, para Inti.

“Qué bueno que le va a dar hermanitos a la hija porque luego los hijos solos se ponen tristes”.

mhoni vidente Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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