Mhoni Vidente descubre un secreto que guarda Cazzu con su novio y que la hará muy feliz

Mhoni Vidente tiene el futuro de Cazzu muy definido.

Por lo menos en sus cartas del tarot, la astróloga ve claramente lo que sucederá en los próximos nueve meses en la vida de la rapera argentina.

Cazzu parece haber encontrado a la hombre indicado para intentar nuevamente una vida en pareja luego de su fallida relación con Christian Nodal, con quien tuvo a su hija Inti pero terminó en medio de acusaciones mutuas.

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Cazzu ha señalado que Nodal la engañó al comenzar una relación con Ángela Aguilar sin antes haber terminado con ella.

“Yo le pregunté directamente si había otra persona y me dijo que no”, ha dicho la rapera argentina.

El dolor parece dar paso ahora al nuevo romance con uno de sus bailarines de la gira Latinaje.

Tal como lo informamos en TVyNovelas, Ignacio Colombara sería el nuevo novio de Cazzu.

La cantante y Colombara han compartido juntos algunos paseos que han alimentado la idea de que son novios, ya que incluso se les ha visto acompañados de Inti, la hija de Cazzu.

¿Cuál es la predicción para Cazzu en nueve meses?

Ahora Mhoni Vidente, al echarle las cartas a ellos como pareja, predice que dentro de nueve meses serán padres.

“Cazzu está embarazada de su novio nuevo, este que es bailarín y que están muy contentos los dos”.

La tarotista dice que esta es una buena noticia para la rapera argentina y, sobre todo, para Inti.