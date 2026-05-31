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Sol León lo sacó de la cárcel pero ahora Naim Darrechi la contradice y se pone del lado de Yeri Mua

La detención de Naim, acusado de usar un vapeador durante un vuelo, ha generado cada vez más polémicas

Mayo 31, 2026 • 
Alejandro Flores
naim darrechi sol leon yerimua.jpg

Yeriu Mua sufrió una crisis (izq.) por lo que Naim la defendió de sus haters, aun en contra de Sol León

Instagram

El escándalo alrededor de la detención de Naim Darrechi ha crecido hasta el punto de dividir al mundo de los influencers en dos bandos.

El influencer español fue detenido por la policía Auxiliar de la Ciudad de México en el aeropuerto luego de que dos azafatas lo culparan por usar un vapeador durante el vuelo.
En cuanto fue abordado por los oficiales, su amiga Sol León comenzó a hacer transmisiones en vivo para incitar a sus millones de seguidores a movilizarse y defenderlo. Según su testimonio, que repitió en varias ocasiones desde que Darrechi fue arrestado y luego llevado a la Fiscalía, la acusación fue un montaje de las azafatas y eso genera otra insinuación: Yeri Mua, ex novia de Naim Darrechi, fue la que organizó ese complot.
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Durante horas, las redes sociales de Sol León se llenaron con mensajes de odio contra Yeri Mua, de quien se dijo incluso que conocía a las azafatas y una de ellas era su prima. Todo, sin prueba alguna. Pronto, los mensajes de odio se trasladaron a las redes sociales de Yeri Mua, quien decidió abandonar la vida pública ante la andanada de críticas, insultos y señalamientos.

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El mensaje de amor y paz de Naim Darrechi

Naim Darrechi finalmente fue liberado y dos días después, decidió lanzar un mensaje en el que contradice a Sol León y defiende a Yeri Mua.

“De todo corazón quiero decirles que paren el hate contra Yeri Mua. Ella no tuvo nada que ver con esto que pasó en el aeropuerto”, dijo.

Es decir, que contrario a lo que dijo su amiga Sol, Naim acepta que no hubo complot alguno en su contra para ser detenido.

@naimdarrechilemete

♬ sonido original - Naimdarrechi

El influencer español asegura que ha cambiado (tiene un largo historial de acusaciones por violencia machista en contra de mujeres y en lugares públicos) porque se acercó a Dios.

“Todos cometemos errores pero yo si creo que las personas pueden rectificar sus fallas. Desde queme acerqué a dios, todo el rencor se ha ido de mi corazón y quiero que la gente ue me sigue haga lo mismo”.

Sus fans, sin embargo, se mantienen en su decisión de odiar a Yeri Mua, según se puede leer en los mensajes de ese mismo mensaje.

Yeri Mua
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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