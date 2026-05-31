Marco Chacón explota contra Addis Tuñón: la tacha de mentirosa y violar una orden de restricción

La nueva tutora de José Julián no es del agrado de Maribel Guardia y tampoco de su esposo Marco Chacón.

El abogado asegura que la designación de Addis Tuñón como tutora del nieto de Joan Sebastian representa un conflicto de interés ya que también está en pugna la herencia del cantante.

De modo que ahora hay dos pleitos legales: uno por la guarda y custodia de José Julián, y otro por la herencia del mismo José Julián, quien hoy apenas tiene 9 años.

Los dos bandos que pelean son, por un lado Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón y José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian; por el otro, Imelda Garza Tuñón y Addis Tuñón.

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Estos últimos amagaron este fin de semana con levantar una denuncia por difamación en contra de Marco Chacón y de violencia contra Maribel Guardia, según lo dijeron los abogados de Imelda en el programa Ventaneando.

¿Por qué acusa Marco Chacón a Addis Tuñón de violar una orden de restricción?

Marco Chacón respondió ayer viernes por la tarde durante la transmisión del programa de Youtube “Dulce y picosito”, de Flor Rubio.

Marco no solamente negó las acusaciones sino que dijo que él también tiene pruebas suficientes para demandar por difamación en contra de Addis Tuñón, quien es conductora del programa “De primera mano”, en Imagen Televisión.

“Ella ha dicho que yo soy heredero de Joan Sebastian en Estados Unidos. Eso es completamente falso, nunca me he presentado como tal, es absurdo; imagínate que que yo voy a Estados Unidos y le digo a un juez que quiero ser heredero de Joan Sebastian. Seguramente los hijos y los nietos van a decir: sí, Marco es heredero. ¡Obviamente no! Si yo hago eso, el juez me da una patada en la parte trasera”.

El abogado y esposo de Maribel evita mencionar el nombre de Addis Tuñón pero la señala claramente de “mentir sistemáticamente sobre nosotros” (Maribel y él) y de tener un claro conflicto de interés ahora que aceptó ser la tutora de José Julián.

No sólo eso, Marco asegura que Addis “y su jefe” (el periodista Gustavo Adolfo Infante, titula del programa “De primera mano”) han violado una orden de restricción en su contra que está vigente.

“A la persona que es jefe de esa señora, yo la demandé por daño moral; y Maribel tiene una denuncia por violencia digital vigente con medidas de protección, de modo que ni él ni ninguno de sus colaboradores puede hablar de nosotros”.

Para Marco Chacón, ambos han ignorado esa restricción cuando hacen declaraciones en su programa de televisión sobre el tema de José Julián, la herencia y la guardia y custodia.

“Él y ella violaron esas medidas y un juez penal le interpuso una sanción y arresto de 12 horas, se escondió tres días en lo que sacaban un amparo, ese amparo suspendió el arresto pero las medidas siguen vigentes”.

El abogado y esposo de Maribel asegura que ese proceso sigue en tribunales y que espera ganarlo tarde o temprano.