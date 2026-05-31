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Reviven al Chavo del 8 con IA para hacer chistes del zodiaco en show en vivo

Los personajes digitales de la vecindad lucen casi idénticos a los reales

Mayo 30, 2026 • 
Alejandro Flores
chavo del 8 con ia.jpg

El comediante Fernando Cyrulnik se presenta en México

Instagram

Federico Cyrulnik es un standupero argentino que basa su comedia en la caricaturización de los signos del zodiaco.

Tiene rutinas, por ejemplo, sobre lo que hacen las personas cuando están en un avión a punto de caer, dependiendo del signo al que pertenecen, de modo que los sagitario en vez de entrar en pánico, se muestran optimistas.
Cyrulnik está de gira en México con shows en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde se presentará en el Teatro Silvia Pinal.
Para promover su espectáculo, el comediante argentino hizo un video promocional en el que interactúa con El Chavo del 8, Doña Florinda, el Profesor Jirafales, Don Ramón y todos los habitantes de la vecindad.
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¿Cómo lucen los personajes de La Vecindad del Chavo con IA?

Con el Chavo del 8, Cyrulink le pregunta por su signo zodiacal, algo que evidentemente desconoce. Pero llega un momento en que le dice:

“Debo ser tauro porque solo pienso en tortas de jamón”.
chavo del 8 con ia (1).jpg

Las animaciones interactúan en un escenario con el comediante

Las creaciones son de Balosky, artista digital

También tiene una rutina con Doña Florinda, quien le dice que tiene un hijo cachetón pero no sabe por qué.
Entonces Cyrulnik voltea a ver al profesor Jirafales, quien grita:

"¿Y yo por qué? Yo solamente pasé a tomar una tacita de café”.
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También aparece el Señor Barriga, a quien el comediante recibe con una pregunta: "¿De qué signo es usted?”
El señor Barriga le responde: “Soy del signo de pesos”.

En general, el video fue recibido con buenos comentarios por parte de los seguidores tanto del standupero argentino como de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Incluso algunos le recomendaron darle continuidad y convertirlo en un proyecto de programa de televisión.

El Chavo del Ocho roberto gómez bolaños Inteligencia Artificial
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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