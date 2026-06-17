Suscríbete
Síguenos en:
Viral

“Gaspi murió por un atentado": su padre asegura que el choque de helicópteros no fue accidente

La investigación de la Fuerza Aérea Brasileña termina los peritajes hasta dentro de 30 días

Junio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
gaspi (1).jpg

Gaspi

Instagram

Los fans del influencer argentino Gaspi han encontrado una forma de darse consuelo por la muerte de su ídolo: visitar la librería de su padre y darle el pésame.

Ricardo Prim, padre de Gaspi, es un personaje muy querido en Puerto de Madryn, una zona de playa al norte de la Patagonia, conocida por su encanto turístico.
Prim es dueño de una librería y hasta este martes no había querido abrir el local por dolor de la muerte de su hijo.
Pero finalmente lo hizo y para su sorpresa, decenas de fans de Gaspi han viajado hasta allá para darle mensajes de apoyo.
TE RECOMENDAMOS: Gloria Trevi volvió a triunfar en Guadalajara y tuvo una visita sorpresa: Wendy Guevara
En medio de su dolor y la tragedia, Ricardo Prim ha soltado una explosiva declaración durante una charla con el diario El Clarín.

“No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”.

¿Qué se sabe del accidente y la investigación de la muerte de Gaspi?

Gaspi murió cuando dos helicópteros chocaron a pocos metros del suelo en Río de Janeiro, este domingo 14 de junio.
Entre los fallecidos se encentró también el cantante estadounidense Oliver Tree. El accidente se produjo alrededor de las 9.00. Según medios locales, el Cuerpo de Bomberos encontró cinco de las víctimas dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta estaba en el segundo helicóptero.

Más noticias internacionales de impacto:
bonnie-tyler--.jpg
Hollywood
Bonnie Tyler, cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’ DESPIERTA del coma, pero se encuentra “muy grave”
Tras varias semanas internada en un hospital en Portugal, salió del coma.
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Luto por la muerte de la mamá del extraterrestre ‘Alf’, Anne Schedeen; perdió la vida a los 77 años
Junio 15, 2026
Hollywood
Nick Reiner, acusado de matar a sus padres, pide al juez que le entregue la herencia
Junio 12, 2026
Hollywood
Como en ‘Accidente’, hijo de 4 años de famosa estrella de la TV, salió “catapultado” desde un INFLABLE
Junio 12, 2026
Hollywood
Demandan DE NUEVO a Sean ‘Diddy’ Combs: lo señalan de 4buso s3xual a un actor infantil
Junio 11, 2026
Talay-Riley.jpg
Hollywood
Apuñ4lan hasta LA MUERTE al compositor de éxitos de Dua Lipa y Britney Spears en el jardín de su casa
Junio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ex-James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
Exesposa de James Van Der Beek se casa A TRES MESES de la muerte del actor; decía que estaba “desconsolada”
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Emme-Oskar-Muniz.jpg
Hollywood
Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony cambia de Emme a Oskar; se identifica como CHICO TRANS
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Matthew-Perry.jpg
Hollywood
Condenan a 3 años 5 meses de prisión a exasistente de Matthew Perry de ‘Friends’ por INYECTARLE ketamina
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Las víctimas mortales son:

  1. Oliver Tree – Cantante estadounidense
  2. Lucas Vignale – director argentino
  3. Gaspar Prim – youtuber argentino
  4. Lucas Brito Chaves – director argentino
  5. Alexandre Souza – piloto
  6. Charles Marsillac – piloto del otro helicóptero

La investigación de la tragedia está a cargo de la Fuerza Aérea Brasileña, entidad que anunció que los peritajes tardarán 30 días en darse a conocer.
Lo que se ha sabido hasta ahora es que el dueño del helicóptero en el que viajaba Gaspi tenía en su historial una multa por negarse a entregar documentos de sus aeronaves a la autoridad.

Muerte Accidentes Aéreos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Inflable.jpg
Viral
¡Otra vez un inflable! Viento eleva brincolín y deja al menos 10 niños HERIDOS en Coahuila
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Por-un-amor.jpg
Famosos
¿De qué murió estrella de la SERIE TURCA ‘Por un amor’ a los 35 años?; su mamá estaba a su lado
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hombre-cesarea.jpg
Viral
Arrestan a hombre que hizo cesárea a su hija de 19 años con UNAS TIJERAS; descubren insólito motivo
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Basañez.jpg
Famosos
Sergio Basañez despide con profunda tristeza a su mamá: “Hasta luego amor de mi vida”
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maluma.jpg
Famosos
Andrea Legarreta, Wendy Guevara y Paco de Miguel presumen SU ENCUENTRO con Maluma: “llévame a tu lado”
Influencers y comunicadores entrevistaron e hicieron dinámicas con el colombiano.
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luis Miguel
Famosos
Reportan que Luis Miguel sigue hospitalizado en Nueva York por una intervención MUY DELICADA
‘El Sol de México’ estaría en recuperación después de ser sometido a una cirugía en un hospital de cardiología.
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Altair Jarabo
Famosos
Altair Jarabo y su esposo francés, 19 años mayor, ya estarían SEPARADOS: “ya hace vida de soltero”
Tras cinco años casados, la pareja estaría distanciada.
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hijo-princesa-Noruega.jpg
Famosos
Condenan al HIJO DE LA PRINCESA heredera de Noruega a 4 años de prisión por dos cargos de vi0l4ci0n
El joven se enfrentaba a 40 cargos y a una pena máxima de 16 de prisión.
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez