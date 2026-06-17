“Gaspi murió por un atentado": su padre asegura que el choque de helicópteros no fue accidente

Los fans del influencer argentino Gaspi han encontrado una forma de darse consuelo por la muerte de su ídolo: visitar la librería de su padre y darle el pésame.

Ricardo Prim, padre de Gaspi, es un personaje muy querido en Puerto de Madryn, una zona de playa al norte de la Patagonia, conocida por su encanto turístico.

Prim es dueño de una librería y hasta este martes no había querido abrir el local por dolor de la muerte de su hijo.

Pero finalmente lo hizo y para su sorpresa, decenas de fans de Gaspi han viajado hasta allá para darle mensajes de apoyo.

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En medio de su dolor y la tragedia, Ricardo Prim ha soltado una explosiva declaración durante una charla con el diario El Clarín.

“No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”.

¿Qué se sabe del accidente y la investigación de la muerte de Gaspi?

Gaspi murió cuando dos helicópteros chocaron a pocos metros del suelo en Río de Janeiro, este domingo 14 de junio.

Entre los fallecidos se encentró también el cantante estadounidense Oliver Tree. El accidente se produjo alrededor de las 9.00. Según medios locales, el Cuerpo de Bomberos encontró cinco de las víctimas dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta estaba en el segundo helicóptero.

Las víctimas mortales son:



Oliver Tree – Cantante estadounidense Lucas Vignale – director argentino Gaspar Prim – youtuber argentino Lucas Brito Chaves – director argentino Alexandre Souza – piloto Charles Marsillac – piloto del otro helicóptero

La investigación de la tragedia está a cargo de la Fuerza Aérea Brasileña, entidad que anunció que los peritajes tardarán 30 días en darse a conocer.

Lo que se ha sabido hasta ahora es que el dueño del helicóptero en el que viajaba Gaspi tenía en su historial una multa por negarse a entregar documentos de sus aeronaves a la autoridad.