Gloria Trevi volvió a triunfar en Guadalajara y tuvo una visita sorpresa: Wendy Guevara

El escenario de la Arena Guadalajara se llenó del talento de Gloria Trevi este fin de semana con un concierto repleto de éxitos como “Pelo suelto” y “Dr. Psiquiatra”, como parte de su gira “Celebration”.

Tal como su nombre lo indica, fue una celebración para los fans que disfrutaron de las dos presentaciones de Gloria Trevi en la capital jalisciense; en ambas registró lleno total y una conexión con su público.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue su encuentro con Wendy Guevara, quien es una de las máximas admiradoras de Gloria Trevi.

Gloria Trevi volvió a encontrarse con su amiga y se tomaron algunas fotos que se viralizaron, y que refrendan la cercanía que guardan aunque no se vean tan seguido por sus apretadas agendas de trabajo.

Lo cierto es que Gloria Trevi entregó su corazón muy a su estilo, al tiempo de confesar que aunque enfrente ataques, recomienda a sus fans responder con amor y nunca con odio. A la par, presumió 9 bailarines en escena, 15 músicos, coros, efectos visuales y varios cambios de vestuario.

Sus clásicos “5 minutos”, “El recuento de los daños” y “Esa hembra es mala” no pudieron faltar, mientras el público se le entregó por completo.

Gloria Trevi sigue de gira por varias Ciudades de México y el mundo. En la CDMX, se presentará en el Auditorio Nacional el sábado 20 de junio.