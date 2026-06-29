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Alguien quiso vender las casas que Daniel Bisogno le dejó a su hija y Alex B revela el nombre

El hermano del conductor de “Ventaneando” asegura que vivió una profunda depresión

Junio 28, 2026 • 
Alejandro Flores
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Alex Bisogno en “El minuto que cambió mi destino”

Instagram

Alex Bisogno reveló que sufrió una profunda depresión tras la muerte de su hermano Daniel.

El conductor ha enfrentado durante este año y medio un alud de enfrentamientos públicos y mediáticos contra Pati Chapoy y contra la viuda de Daniel Bisogno, Cristina Riva Palacio.

El motivo de este pleito es la herencia que dejó el conductor de “Ventaneando” y que se ha convertido en un problema legal debido a que nunca hizo su testamento. Públicamente, Daniel siempre dijo que toda su fortuna era para su hija Michaela y en principio todos sus allegados estuvieron de acuerdo en aceptar esa última voluntad.

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Pero los problemas comenzaron cuando Alex pidió que en la repartición de la masa hereditaria se considerara una mensualidad para su padre.

“En vida, Daniel siempre se comprometió con nuestro papá y queremos que eso siga. No queremos nada de la herencia, solo que se respete esta otra voluntad de Daniel”. ha explicado Alex.

Las acusaciones de Pati Chapoy

Eso desencadenó, sin embargo, una ola de señalamientos en su contra: Chapoy lo acusó de entrar a la casa de Daniel para saquearla y le exigió que se pusiera a trabajar.

“Él tenía las llaves; entró y se llevó el arte, la cava y hasta la cafetera”, dijo Chapoy.

Alex Bisogno ha negado las acusaciones y asegura que todos estos señalamientos tienen su origen en Cristina Riva Palacio.

La respuesta deAlex Bisogno a Cristina Riva Palacio

Ahora, en una entrevista con el programa “El minuto que cambió mi destino”, hizo más duro el señalamiento.

“Ya me di cuenta cuál es la intención detrás de todos estos señalamientos que es que Cristina quería “avorazarse” con todo lo que dejó Daniel Bisogno”.

El hermano del conductor de “Ventaneando” asegura que tiene “verdades” y pruebas de lo que dice:

“Desde el día dos que murió Daniel se acercó a la familia para decir que quería vender las casas de Daniel en el Pedregal y en Morelos porque era muy caro mantenerlas”.

De acuerdo con Alex B, eso contradice la voluntad de Daniel, quien siempre les dijo que esas casas deberían rentarse para pagar la universidad de su hija.

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Alex acusa, por tanto, a la viuda de Daniel de querer apoderarse del patrimonio de Michaela.

“Queremos que todo lo que dejó Daniel sea para la niña... ¡pero para la niña! No queremos que alguien se lo gaste antes”.

Daniel Bisogno Cristina riva Palacio Alex Bisogno
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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