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Daniela Parra en MasterChef: Pablo le dice que no la ama y luego su novio la visita para reclamarle

Daniela vive una montaña rusa de emociones mientras trata de salvarse de la eliminación

Junio 28, 2026 • 
Alejandro Flores
daniela parra diego hopster pablo.jpg

Daniela Parra recibió a su novio en MasterChef

Captura MasterChef

Daniela Parra ha vivido una telenovela de la vida real durante los dos meses que ha estado en MasterChef.

La cocinera entró al reality con muchas promesas para su novio Diego Hopster, con quien lleva ya más de tres años y que la ha apoyado en su emprendimiento de tamales.
Sin embargo, una vez en MasterChef, Daniela encontró un alma gemela: Pablo Villagrán, concursante guatemalteco que, curiosamente, también tiene novia.
Parra y Villagrán pasaron mucho tiempo juntos, compartieron prendas, durmieron juntos (por un reto de la producción) y constantemente se decían que sentían una “conexión inexplicable”.
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El día que Daniela Parra lloró por Pablo

La semana pasada Pablo fue eliminado y Daniela lloró todo lo posible en todos los rincones de MasterChef.
Sin embargo, una vez fuera, Pablo dio entrevistas en las que negó a Daniela Parra.

“Yo no voy a aceptar algo que no sentí; estoy cansado de todo eso”, dijo en referencia a que todos los seguidores del programa suponían que después de tantos acercamientos, Pablo aceptaría que tiene interés romántico en Dani.

Pero no. Pablo fue tajante y usó el viejo argumento de “ella sintió muchas cosas, yo no”.

“Me encantaría decirles que sí me enamoré de Daniela Parra pero no es cierto”.

La visita de Diego Hopster a Daniela Parra

Estas declaraciones se las mostraron este domingo a Daniela justo a medio programa de eliminación.
Y luego le anunciaron que su novio la estaba esperando en la casa de MasterChef.

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Diego Hopster efectivamente la recibió con besos y abrazos pero luego le tuvo que hacer una dolorosa confesión.

“La verdad es que sí me moviste el tapete. Cuando te vi con Pablo todo el tiempo juntos, sí me moviste el tapete”.

Daniela Parra le pidió que confiara en ella y Diego aceptó porque, dijo, “yo sé quién eres y por qué estás aquí”.
Sellaron su reconciliación con un beso.

Masterchef México Daniela Parra
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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