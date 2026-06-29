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Binomio turístico Copala-Marquelia: el paraíso escondido del Hogar del Sol que debes visitar este verano

Junio 29, 2026 • 
TVyNovelas
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Cuando pensamos en Guerrero, destinos como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo o Taxco suelen venir inmediatamente a la mente. Sin embargo, existe un rincón lleno de magia, tradición, paisajes espectaculares y una riqueza cultural única que espera ser descubierto: el binomio turístico Copala-Marquelia, una joya del llamado Hogar del Sol.

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Ubicado entre exuberantes paisajes, playas vírgenes y comunidades llenas de historia, se ha convertido en el destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y vivir experiencias auténticas frente al mar.

Además de sus impresionantes escenarios naturales, esta región enamora por la calidez de su gente, su exquisita gastronomía y la tranquilidad que se respira en cada rincón. Aquí, el tiempo parece transcurrir más despacio, invitando a disfrutar cada atardecer, cada platillo y cada momento.

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Uno de los imperdibles durante la visita es Casa Laud, un espacio que combina hospitalidad, diseño y confort, ofreciendo una experiencia íntima y relajada para quienes desean disfrutar en un entorno privilegiado.

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La propuesta gastronómica también sorprende. El restaurante Discover se ha consolidado como una parada obligada para degustar sabores frescos inspirados en la cocina local, mientras que El Faro conquista a sus visitantes con espectaculares vistas y una oferta culinaria que rinde homenaje a los productos del mar.

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Para los amantes de los mariscos, Mariscos El Sinaloense ofrece recetas tradicionales llenas de sabor, ideales para disfrutar después de una mañana de playa o una tarde explorando la región.

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Y si lo que se busca es relajarse frente al océano, el Club de Playa Aquetzalli es el escenario perfecto. Con un ambiente relajado y vistas privilegiadas al Pacífico, este lugar invita a disfrutar del sol, la brisa marina y la belleza natural que caracteriza al Hogar del Sol.

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El nuevo binomio Copala- Marquelia del estado de Guerrero, es mucho más que un destino turístico: es una experiencia que conecta con la naturaleza, la cultura y las tradiciones de una de las regiones más fascinantes de México. Un paraíso aún por descubrir que demuestra por qué Guerrero continúa siendo, orgullosamente, el auténtico Hogar del Sol.

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