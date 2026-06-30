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Famosos

Galilea Montijo da importante aviso sobre la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026

Habló de los habitantes y confirmó que ya está habilitado el canal de WhatsApp donde ofrecerán novedades.

Junio 29, 2026 • 
MrPepe Rivero
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La Casa de los Famosos México 4

TelevisaUnivision

Está por comenzar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, por lo que Galilea Montijo se declara lista para cumplir con la conducción estelar del reality show que han ganado Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo De Nigris.

En el programa Hoy, Galilea Montijo confirmó como compañeros de conducción a Diego de Erice, Odalys Ramírez para las galas de lunes, martes, jueves y viernes, ya que ella está los miércoles de nominación y los domingos de eliminación.

Galilea también avisó que vuelven como conductores Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en las pre y post galas; más Marie Claire Harp como la informatrix. Igual que la temporada 2025.

Pero a partir del 5 de julio, según el anuncio de Galilea Montijo, conoceremos uno a uno los habitantes. Diariamente se darán a conocer los nuevos inquilinos.

La cita para conocer a los habitantes es a las 20:30 horas y los domingos a las 21:00 horas, en una experiencia multiplataforma ente los canales 2, 5, 9, así como ViX y las redes oficiales de La Casa de los Famoso México en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.

Hay nuevo medio de contacto con La Casa

Galilea Montijo confirmó también que existe un nuevo canal de WhatsApp para conocer noticias exclusivas, fotografías, dinámicas, sorpresas y videos sobre todo lo que ocurra en La Casa de los Famosos México.

Galilea Montijo La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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