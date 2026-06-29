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Cruz Martínez despide con profundo dolor a su madre y revela que ella eligió la fecha de su partida

La exsuegra de Alicia Villarreal murió el mismo día en el que nació uno de sus hijos.

Junio 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cruz Martínez despidió a su madre, doña María de los Ángeles.

Instagram

“Descansa en paz, mamá, tu dolor terminó, (...) te amaré para toda la eternidad, hasta que Dios nos permita volvernos a encontrar”.

El músico y exmarido de Alicia Villarreal, Cruz Martínez, compartió en sus redes sociales que su madre, doña María de los Ángeles, murió. En su Instagram el productor aseguró que ella eligió la fecha de su partida misma que coincidió con el día en el que nació uno de sus cinco hijos y que, lamentablemente, perdió la vida hace cuatro años.

El exintegrante de ‘Kumbia Kings’ colgó en su perfil una serie de fotos de la señora ‘Gela’, como se referían a ella en su círculo más cercano.

En una de esas imágenes, la señora lucía en sus años de juventud, en otras, aparece junto a Cruz y sus hijos con Alicia, Cruz Ángelo y Félix Stefano, así como otra con sus cinco hermanos.

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“Hoy mi corazón despide a la mujer más importante de mi vida, mi mamá, la mujer que me dio la vida, que me amó con todo su corazón y que, jamás, dejó de luchar, sin importar lo difícil que fuera el camino”, escribió.

Martínez destacó el gran trabajo de la señora, quien sacó adelante a sus hijos sin contar con el apoyo de una figura paterna.

“Como madre soltera, sacaste adelante a cinco hijos, con una fortaleza que sólo Dios podía darte; nos enseñaste que, la vida, no siempre es justa, pero que nunca debemos rendirnos, nos enseñaste a levantarnos una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida nos golpeara”.

El músico enfatizó en que fue la propia María de los Ángeles quien eligió el día se su muerte, pues según Martínez deseaba trascender el mismo día en que nació su hijo Daniel, quien falleció en 2022.

“Hasta en tus últimos momentos nos regalaste una última muestra de ese amor intenso, que siempre tuviste por nosotros. Tú misma elegiste tu día de partida..., porque querías ir a darle un abrazo a mi hermano Danny, estoy seguro que ya están juntos nuevamente, abrazándose en la presencia de Dios”.

En este mensaje de despedida, Cruz le agradeció por el legado humano que le dejó a él y a sus hermanos.

“Gracias, mamá, por cada segundo de tu vida. Gracias por cada abrazo, cada consejo, cada oración, cada sacrificio y por absolutamente todo lo que hiciste por nosotros, gracias a enseñarnos a tus cinco hijos que, pase lo que pase, hay que levantarse y seguir adelante”.

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NO TE VAYAS SIN LEER:

Y finalizó expresando que su madre se convertirá, de ahora en adelante, en fuente de inspiración en todo aspecto de su vida.

“A partir de hoy, te voy a extrañar todos los días de mi vida, no habrá un sólo logro, una sola canción, un sólo concierto o un sólo sueño que cumpla, en el que no estés presente en mi corazón; todo lo que haga, de ahora en adelante, será por ti y para honrar el gran legado que nos dejaste”.

“Descansa en paz, mamá, tu dolor terminó, (...) te amaré para toda la eternidad, hasta que Dios nos permita volvernos a encontrar”, concluyó.

Cruz Martínez Muerte Alicia Villarreal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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