Lidia Ávila está de luto por la muerte de su padre; lo llama “mi héroe” y comparte fotos históricas con él

Hace un año que Lidia Ávila decidió abrir al público una parte sensible de su familia: “mi padre padece Parkinson”, dijo la cantante y actriz.

“Está en una etapa muy avanzada y es una enfermedad degenerativa que no tiene para atrás”, contó en septiembre de 2025.

Este sábado, el desenlace sucedió: el papá de Lidia, don Mónico Ávila, murió a los 81 años.

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“Con profundo pesar, acompañamos a nuestra querida Lidia Ávila y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su amado padre”, publicó su agencia de relaciones públicas.

En su última etapa de vida, Mónico Ávila fue muy consentido por su hija, ya que procuraba pasar mucho tiempo con él para que conviviera con sus nietos, lo cual, dijo la actriz, lo reconfortaba emocionalmente a pesar de los avances de la enfermedad.

Mónico Ávila estaba casado desde hace medio siglo y su esposa, madre de Lidia, lo acompañó durante el duro proceso que significó su enfermedad.

El mensaje y las fotos de Lidia Ávila con su padre

Lidia publicó este sábado también un video con la canción “Amor eterno”, de Juan Gabriel, cantada por Rocío Dúrcal, para despedir a su papá.

“Hoy mi héroe voló alto, ya estás en la vida eterna papito hermoso, ya nada te duele”.

Con una secuencia de imágenes en las que aparece don Mónico con sus nietos y con su esposa, Lidia agregó en su mensaje un agradecimiento particularmente emocional.

“Qué puedo decir que no te haya dicho en vida, gracias por tanto, serás siempre el pilar de esta familia, el legado que dejas es enorme, te amaré por siempre, descansa en paz Don Mónico”.

Don Mónico padecía Parkinson Instagram

Una de las fotos de la publicación que hizo en su perfil de Instagram aparece ella siendo casi un bebé en brazos de don Mónico, que luce un bigote espectacular y unas patillas que lo hacen ver como Vicente Fernández en sus mejores tiempos.