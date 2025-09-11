Pablo Lyle tiene trabajo asegurado en la televisión tras salir de prisión: “su talento ahí está”

“Esta gran experiencia le va a servir mucho para madurar y crecer”.

Pablo Lyle, quien cumple una condena en Everglades Correctional Institution, una prisión estatal “de menor seguridad”, ubicada en Miami, podría recuperar su libertad a finales de 2026 o a principios de 2027.

La condena del actor de ‘Mirreyes vs. Godínez’, comenzó en 2023, cuando fue sentenciado a cinco años de cárcel y ocho años de libertad condicional por homicidio involuntario, tras un altercado de tránsito ocurrido en 2019 en Miami, Florida.

Lyle, disciplinado

Lyle, de 38 años, pidió su traslado a la mencionada prisión para poder participar en un programa de estudios de leyes que ofrece la correccional.

Trascendió que el actor, durante su estancia en Everglades, acude con regularidad a la biblioteca en búsqueda de libros y materiales educativos, lo que forma parte de su proceso de rehabilitación.

Trabajo seguro tras abandonar la prisión

Pablo se ha disciplinado con el afán de hacer más llevadero su paso por la prisión, y de llevarse el mayor de los aprendizajes, sin olvidar que su familia, amigos y compañeros de trabajo han mostrado toda la solidaridad con su proceso. Y cuando esté listo para un nuevo comienzo, Pablo ya tiene asegurado trabajo en la televisión.

Fue el productor Juan Osorio quien expresó su optimismo ante la situación legal del actor. “Está en un gran comportamiento y las cosas le están favoreciendo”, dijo.

Osorio expuso su intención de convertirse en la primera persona que le ofrece trabajo a Lyle una vez que recupere su libertad. “Y creo que pronto Pablo esperemos esté fuera, y yo me muero de ganas. Yo creo que soy el primer productor, que espero serlo, de darle trabajo”, declaró.

Red de apoyo

Añadió que el actor es su amigo y por ello no duda en darle todo su apoyo. “Creo en él y creo que esta gran experiencia le va a servir mucho para madurar y crecer”, sentenció.

Sobre si este episodio marcará para siempre a Pablo, comentó: “Nunca se le va a olvidar, pero su talento ahí está y creo que su público también lo apoya”.