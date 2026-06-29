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Madre y hermana de Octavio Ocaña acusan al papá de ROBARSE la fortuna del actor de ‘Vecinos’

Ambas anunciaron que emprenderán acciones legales en contra de don Octavio Pérez.

Junio 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Octavio-Ocana.jpg

La madre y hermana de Octavio Ocaña acusan que su padre se gastó su fortuna.

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“Mi hermano tendría 28 años y él seguiría sin nada”.

A punto de cumplirse cinco años de la muerte de Octavio Ocaña, su familia vuelve a la polémica, pues denuncian que el dinero que ganó en su carrera ‘Benito’ de la serie ‘Vecinos’ desapareció, según su madre y hermana.

Ana Lucía y Bertha Ocaña señalan directamente al padre del actor, don Octavio Pérez, de haber administrado durante años los ingresos de su hijo, quien era menor de edad.

A nombre del histrión no existe ninguna propiedad, inversión ni bien material, por lo que la hermana de Octavio fue contundente.

“Cuando Octavio fue muy chico todo el dinero fue administrado por mi papá y no sabría decirte en qué paró ese dinero, pero nunca paró en propiedades, inversiones, ni en algo que beneficiara a mi hermano o que él tuviera algo a su nombre”, dijo en entrevista para ‘De Primera Mano’.

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Bertha Ocaña explicó que, dado que su hermano comenzó a trabajar siendo un niño, fue su padre quien se hizo cargo de administrar cada peso que el actor generó durante su carrera televisiva.

El problema es que hoy, años después de su muerte, no hay rastro de ese dinero.

La joven fue tajante al decir que “mi hermano tendría 28 años y él seguiría sin nada”.

La hermana de Octavio adelantó que, ante la falta de respuesta y el desamparo económico en el que se encuentra su madre, la familia tomará acciones legales por incumplimiento de obligaciones:

“No hemos querido afectarlo por ese lado, pero desafortunadamente va a ser así”.
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¿En qué producciones participó Octavio?

Tenía cinco años cuando César Bono, productor de ‘Vecinos’ pidió que se quedara con el papel. A lo largo de 16 años dio vida a ‘Benito Rivers’, sin embargo participó en más proyectos.

  • En 2007, participó en ‘Lola, érase una vez’ junto a Eiza González.
  • En 2008, actuó en la película ‘Amor letra por letra’ con Silvia Navarro.
  • En 2009, protagonizó ‘Hermanos y detectives’ junto a Adrián Uribe y Julio Bracho.
  • Después de una pausa en 2010 para intentar ser futbolista profesional con el Cruz Azul, regresó.
  • En 2017, se sumó a ‘Te doy la vida’ y ‘La Mexicana y el Güero’.

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Octavio trabajó desde que era un niño y hasta el día de su muerte, a los 22 años.

Octavio Ocaña Bertha Ocaña
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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