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Hallan sin vida a exparticipante de ‘La Voz’ EN EL BAÑO de su casa; su mamá encontró su cuerpo

El cantante fue despedido entre llanto y dolorosos mensajes.

Junio 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Oriol-Lopez.jpg

El músico perdió la vida tras sufrir un accidente en su casa.

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“Amable, sonriente y con ganas de vivir”.

El mundo de la música y los realities está de luto tras la muerte de un querido exparticipante de ‘La Voz’, quien perdió la vida a los 26 años luego de sufrir un accidente en su casa.

Según información difundida por la prensa española, el músico Oriol López, fue encontrado por su mamá, quien alertó a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al lugar, ya no pudieron salvarlo.

Es la prensa quien difunde que tras practicarle una necropsia, se determinó que la causa de muerte fue un fuerte golpe en la cabeza.

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Primeras investigaciones apuntan a que López habría sufrido una caída accidental mientras se encontraba en el baño de su casa. Otra de las posibles causas del deceso es que una indisposición previa pudo haberle provocado un mareo y luego un accidente.

Trascendió que primeros informes descartaron indicios de violencia.

Tras la muerte de Oriol, sus redes sociales se llenaron de condolencias, sin embargo, la que más llamó la atención fue la de su papá, quien compartió imágenes de su hijo, a quien describió como “amable, sonriente y con ganas de vivir”.

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¿Quién era Oriol López?

El músico alcanzó la fama tras participar en ‘La Voz’ en 2022, en España. Durante las audiciones a ciegas interpretó el tema ‘Asignatura pendiente’, de Ricardo Arjona. Pese a que ninguno de los coaches lo eligió, su presentación llamó la atención y ganó miles de seguidores.

López siempre se destacó en el mundo artístico y desde muy joven, además de cantar, componía sus propias canciones.

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Aunado a su trabajo como artista, también era conserje de un colegio, en donde incluso fue conocido por ser cantante y compositor, pues se encontraba en el proceso de crear el himno de la escuela, poco antes de que falleciera.

La Voz Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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