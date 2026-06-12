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Marilyn Cote

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Viral
Falsa psiquiatra de Puebla, Marilyn Cote, que afirmaba CURAR LA DEPRESIÓN en 8 días, ¿podría salir de prisión?
Aunque ella busca salir de prisión y seguir su proceso en libertad, esto decidió un juez…
Junio 12, 2026
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Ericka Rodríguez