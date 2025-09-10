Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, se volvió líder religiosa en la cárcel

El caso de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, tenía el foco mediático tras el asombro de que atendía pacientes sin cédula profesional y recetaba medicamentos controlados sin conocimientos. Sin embargo, tras su detención, el tema se apagó.

El 7 de noviembre del 2024 personal de la Secretaría de Salud estatal y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llegaron al lugar y suspendieron el consultorio donde Marilyn ofrecía tratamientos para trastornos como depresión y ansiedad, asegurando “curas” en sólo siete días.

Marilyn Cote fue arrestada el 21 de noviembre y pasará dos meses en la penal de San Pedro Cholula mientras la investigan. (Facebook Marilyn Cote / Google Maps)

La detención de Marilyn también dejó al descubierto que en su domicilio ocultaba más documentos falsos, incluida una licencia de conducir con supuesta nacionalidad italiana.

Además, en diciembre pasado circularon versiones de que la falsa psiquiatra mentía sobre su edad, pues manifestaba tener 45 cuando en realidad contaba con 60. Y también se hablaba de que sufría bullying dentro de prisión.

Pero Cote se ha vuelto tendencia de nueva cuenta, pues con sus habilidades para embaucar a las personas, ahora trascendió que se ha convertido en líder religiosa dentro del penal femenil de Ciudad Serdán, según informó México al minuto.

De falsa psiquiatra a líder espiritual

Marilyn se habría vuelto profundamente religiosa, y según indican, participa en rezos diarios y dirige grupos de catecismo, por lo que se ha convertido en una especie de líder espiritual entre las internas.

Testimonios del medio de comunicación mencionan que esta faceta ha dejado sorprendidos a muchos, ya que contesta con el historial de acusaciones que enfrenta.

Vinculaciones a proceso

De acuerdo con información judicial, hasta junio de 2025, Cote acumula siete vinculaciones a proceso, cinco por usurpación de funciones y dos por amenazas contra sus vecinos. Sin embargo, se programó revisar si también se le imputan delitos contra la salud, tras hacer recetado psicotrópicas a pacientes sin certificación médica.

A principios de 2025, los pacientes afectados marcharon en Cholula para exigir que se reconozcan los daños ocasionados por diagnósticos y recetas falsas. Además, denunciaron que no siempre se les notifica sobre las audiencias. Esto ha generado sospechas sobre posibles privilegios.

Por su parte, el Diario Cambio, asegura que los abogados de Marilyn Cote buscan que los delitos se acumulen para que sea juzgada sólo por uno, lo que reduciría su sentencia. De esta forma, podrían solicitar un posible arraigo domiciliario.

Incluso plantean la reparación del daño como oportunidad para obtener beneficios legales.

