Suscríbete
Viral

Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, se volvió líder religiosa en la cárcel

Cote acumula siete vinculaciones a proceso, cinco por usurpación de funciones y dos por amenazas contra sus vecinos.

September 10, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Marilyn-Cote.jpg

La falsa psiquiatra de Puebla da catecismo y participa en rezos dentro de prisión.

Fiscalía de Puebla

El caso de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, tenía el foco mediático tras el asombro de que atendía pacientes sin cédula profesional y recetaba medicamentos controlados sin conocimientos. Sin embargo, tras su detención, el tema se apagó.

El 7 de noviembre del 2024 personal de la Secretaría de Salud estatal y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llegaron al lugar y suspendieron el consultorio donde Marilyn ofrecía tratamientos para trastornos como depresión y ansiedad, asegurando “curas” en sólo siete días.

marilyn cote carcel

Marilyn Cote fue arrestada el 21 de noviembre y pasará dos meses en la penal de San Pedro Cholula mientras la investigan.

(Facebook Marilyn Cote / Google Maps)

La detención de Marilyn también dejó al descubierto que en su domicilio ocultaba más documentos falsos, incluida una licencia de conducir con supuesta nacionalidad italiana.

Además, en diciembre pasado circularon versiones de que la falsa psiquiatra mentía sobre su edad, pues manifestaba tener 45 cuando en realidad contaba con 60. Y también se hablaba de que sufría bullying dentro de prisión.

Pero Cote se ha vuelto tendencia de nueva cuenta, pues con sus habilidades para embaucar a las personas, ahora trascendió que se ha convertido en líder religiosa dentro del penal femenil de Ciudad Serdán, según informó México al minuto.

@mexico_alminuto

POLÍTICA SALVAJE X MÉXICO AL MINUTO ¿Qué ha pasado con Marilyn Cote? El caso de esta mujer de Puebla fue uno de los más hablados el año pasado en México. Pero ya nadie se acuerda de él. ¿Qué actualizaciones tenemos? #mexicoalminuto #noticias #mexico #politica #historia #4t #morena #amlo #pan #pri #prd #movimientociudadano #mc #xochitl #lopezobrador #jovenes #marylin #cote #actualizacion #puebla #tlaxcala #edomex #cdmx @Política Salvaje

♬ sonido original - mexico_alminuto

De falsa psiquiatra a líder espiritual

Marilyn se habría vuelto profundamente religiosa, y según indican, participa en rezos diarios y dirige grupos de catecismo, por lo que se ha convertido en una especie de líder espiritual entre las internas.

Testimonios del medio de comunicación mencionan que esta faceta ha dejado sorprendidos a muchos, ya que contesta con el historial de acusaciones que enfrenta.

Vinculaciones a proceso

De acuerdo con información judicial, hasta junio de 2025, Cote acumula siete vinculaciones a proceso, cinco por usurpación de funciones y dos por amenazas contra sus vecinos. Sin embargo, se programó revisar si también se le imputan delitos contra la salud, tras hacer recetado psicotrópicas a pacientes sin certificación médica.

A principios de 2025, los pacientes afectados marcharon en Cholula para exigir que se reconozcan los daños ocasionados por diagnósticos y recetas falsas. Además, denunciaron que no siempre se les notifica sobre las audiencias. Esto ha generado sospechas sobre posibles privilegios.

Por su parte, el Diario Cambio, asegura que los abogados de Marilyn Cote buscan que los delitos se acumulen para que sea juzgada sólo por uno, lo que reduciría su sentencia. De esta forma, podrían solicitar un posible arraigo domiciliario.

Incluso plantean la reparación del daño como oportunidad para obtener beneficios legales.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lola-Doll.jpg
Viral
Influencer Lola Doll en estado crítico; fue atacada a balazos afuera de su casa
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marian-Izaguirre.jpg
Viral
Tiktoker Marian Izaguirre en terapia intensiva tras ser localizada en Morelia
September 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
bebeabandonado.jpg
Viral
Escalofriante video de una tipa que da a luz y tira el bebé en calle de CDMX ¿qué pasó después?
September 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
Ticketmaster.jpg
Viral
Ticketmaster aumentará cargos en los boletos y en redes sociales buscan boicot
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
guanashikyabelito (1).jpg
Famosos
Esta cara puso Abelito al ver el beso de Guana y Shiky en el clóset de LCDLFM
Abelito quedó impactado al ver el electrizante beso entre los habitantes de La Casa de los Famosos México
September 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
mar-abelito-.jpg
Famosos
Abelito y Mar Contreras explotan tras clausura de Cuarto Noche: “Yo le puedo mentar la madre”
¿Qué pasó hoy 9 de septiembre que terminó en lágrimas y reclamos?
September 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Gerard Piqué y Clara Chía.jpg
Famosos
Piqué “jamás le pidió matrimonio” a Clara Chía pese a fuertes rumores de compromiso
Medios internacionales destacaban que el exfutbolista Gerard Piqué había pedido la mano de su novia y que Shakira ya estaba enterada.
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ángelica-Vale.jpg
Famosos
Angélica Vale balconea a cantante por el que se tuvo que mudar pues se la pasaba fumando marihuana
La cantante dio a conocer que los hábitos de su vecino la hicieron huir de su departamento familiar.
September 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez