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Kim Shantal usa canción de Cazzu para burlarse de Queen Buenrostro: ¡Te va a engañar!

El triángulo amoroso con Suavecito se pone cada vez más intenso

Mayo 17, 2026 • 
Alejandro Flores
kim shantal queen buenrostro.jpg

Kim Shantal fue al Festival Tecate Emblema

Instagram

El melodrama de Kim Shantal con Suavecito y Queen Buenrostro se pone cada vez más intenso.

El triángulo amoroso no se ha resuelto y todavía no se sabe su Suavecito se quedará con Kim o con Queen. Y algunos fans han notado que hay algo raro en esta decisión y lo resumen con la frase: “la que se quede con Suavecito, pierde”.
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Suavecito ha dicho que será hasta la semana próxima cuando platique con Kim para saber si empiezan o no un noviazgo luego de que tuvieron intimidad dentro del reality show La Mansión VIP.

¿Qué canción le dedicó Kim Shantal a Queen Buenrostro?

El dilema del triángulo amoroso consiste en que tuvieron ese encuentro íntimo al mismo tiempo que Suavecito era novio formal de Queen Buenrostro. La infidelidad de Suavecito le costó caro: Queen Buenrostro terminó su relación y ahora presume que es soltera.

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Desde entonces, Kim y Queen se han involucrado en un enfrentamiento con mensajes en redes sociales en los que se aluden con insultos y mensajes hirientes.
Así sucedió este sábado en el que Shantal asistió al Festival Tecate Emblema, donde se presentó Cazzu.
Y cuando la rapera argentina cantó “Con otra”, Kim se grabó coreando el verso:
No te deseo el mal / Pero él te va a engañar con otra / Será con otra y recordarás
De cómo tú te reías

Luego, con una sonrisa en el rostro, gritó: “Se le dijo”.

La frase alude a las circunstancias en que sucedió la infidelidad de Suavecito: Kim y él fueron novios hace dos. Terminaron en situaciones raras y en medio de rumores de que Suavecito la engañó ¡con Queen!
Ella siempre lo ha negado pero muchos fans han interpretado el encuentro íntimo de Kim y Suavecito dentro de La Mansión VIP como una venganza.

Kim Shantal Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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