Hackean teléfono de la mamá de Michelle Rodríguez y piden dinero en su nombre

“Le hackearon el celular esta mañana a mi mama”, dice Michelle Rodríguez.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz contó que su preocupación es que amigos y familiares comenzaron a recibir mensajes en los que les piden dinero haciéndose pasar por su mamá.

Michelle Rodríguez pidió a sus contactos pasar la voz para evitar que alguien caiga en la trampa.

“Están pidiendo dinero a cuentas de Bancomer y Banamex, no hagan caso y si conocen a alguien que conoce a mi mamá ayúdenos a pasar la voz”.

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Michelle se mostró consternada porque no estaba totalmente enterada de los pasos a seguir cuando alguien hackea un número de teléfono.

“Estamos intentando tomar cartas en el asunto porque es bastante confuso y complejo”.

La Policía Cibernética, para cualquier caos de delito cibernético como la clonación o hackeo del número telefónico, se recomienda a las víctimas los siguientes tres pasos:



Comunícate con tu proveedor de telefonía si tu celular se quedó sin servicio, para saber la causa. Actualiza tus contraseñas y opciones de recuperación de tu cuenta de banca en línea, correo, redes sociales, entre otros. Presenta una queja si tuviste alguna afectación patrimonial por cargos no reconocidos y denuncia.

¿Cómo le hackearon el teléfono a la mamá de Michelle Rodríguez?

Michelle Rodríguez aclaró que más allá del susto, no habían registrado mayores afectaciones:

“Mi mamá está bien, todos estamos bien. Si alguien sabe más de estas cosas, denos una manita porque estamos tratando de resolverlo”.

Y explicó el modus operandi de los delincuentes: le hicieron una llamada telefónica a su mamá para confirmar un supuesto envío de paquetería.

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Le pidieron datos personales y entrar a sus aplicaciones mientras se infiltraban en su teléfono.