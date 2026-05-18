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Hackean teléfono de la mamá de Michelle Rodríguez y piden dinero en su nombre

La actriz explicó cuál fue el modus operandi de los delincuentes

Mayo 17, 2026 • 
Alejandro Flores
michelle rodriguez.jpg

Michelle alertó a sus amigos

Instagram

“Le hackearon el celular esta mañana a mi mama”, dice Michelle Rodríguez.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz contó que su preocupación es que amigos y familiares comenzaron a recibir mensajes en los que les piden dinero haciéndose pasar por su mamá.
Michelle Rodríguez pidió a sus contactos pasar la voz para evitar que alguien caiga en la trampa.

“Están pidiendo dinero a cuentas de Bancomer y Banamex, no hagan caso y si conocen a alguien que conoce a mi mamá ayúdenos a pasar la voz”.

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Michelle se mostró consternada porque no estaba totalmente enterada de los pasos a seguir cuando alguien hackea un número de teléfono.
“Estamos intentando tomar cartas en el asunto porque es bastante confuso y complejo”.
La Policía Cibernética, para cualquier caos de delito cibernético como la clonación o hackeo del número telefónico, se recomienda a las víctimas los siguientes tres pasos:

  1. Comunícate con tu proveedor de telefonía si tu celular se quedó sin servicio, para saber la causa.
  2. Actualiza tus contraseñas y opciones de recuperación de tu cuenta de banca en línea, correo, redes sociales, entre otros.
  3. Presenta una queja si tuviste alguna afectación patrimonial por cargos no reconocidos y denuncia.

¿Cómo le hackearon el teléfono a la mamá de Michelle Rodríguez?

Michelle Rodríguez aclaró que más allá del susto, no habían registrado mayores afectaciones:

“Mi mamá está bien, todos estamos bien. Si alguien sabe más de estas cosas, denos una manita porque estamos tratando de resolverlo”.

Y explicó el modus operandi de los delincuentes: le hicieron una llamada telefónica a su mamá para confirmar un supuesto envío de paquetería.
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Le pidieron datos personales y entrar a sus aplicaciones mientras se infiltraban en su teléfono.

Michelle Rodríguez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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