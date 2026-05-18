“Me ponía de tapete": Yordi Rosado se confiesa como nunca ante su pareja Melissa Mochulske

En una conversación casi confesional con su esposa Melissa Mochulske, con Juan Soler y con Paulina Mercado, Yordi Rosado habló de sus miedos más grandes y sus defectos más marcados.
Paulina y Juan, que son pareja desde hace 4 años, mantienen una estrecha amistad con Yordi y Melissa.
Los cuatro participaron en un programa especial para el canal de YouTube de Yordi, donde reflexionaron sobre el amor, la pareja, los hijos y la muerte.
En ese tono, el conductor del desaparecido programa “Otro rollo”, dijo que la relación con Melissa le ha enseñado dos duras lecciones acerca de su propia personalidad.
“Yo no sabía estar solo, yo no sabía estar conmigo. Y en esta búsqueda insaciable de con quién estar no puedes elegir bien y te vas agarrando... como una persona que se está ahogando se agarra de cualquier rama”.
Este rasgo tóxico de su personalidad no es algo que esté demasiado atrás en su biografía, sino que apenas aprendió a detectarlo a los 38 años y todavía lo trabaja.
¿Qué dijo Yordi sobre “ponerse de tapete”?
El otro aspecto que se ha dado cuenta que tiene que superar es su miedo al abandono, lo que a su vez provocó que durante gran parte de su vida vivió sacrificando sus propios deseos.
“La otra cosa que afortunadamente ya no hago es que aprendí a poner limites. Cuando una persona tiene miedo al abandono, no pones limites porque siempre te da miedo que te dejen. Al no poner límites, aprendí a ponerme como un tapete”.
Yordi cuenta que ese proceso fue difícil de detectar pero que su relación con Melissa fue un factor importante para superarlo.
“Entendí que cuando te cansas de que te pisan, quieres protestar... pero tú te presentaste como tapete . Entonces es importante saber cómo te presentas antes las personas porque eso determina la manera en que te relacionarás con ellos en el futuro”.