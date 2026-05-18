El trofeo ya está en Coapa: El América Femenil es campeón del futbol mexicano

No es la primera ni la segunda sino la tercera vez que el América Femenil es campeón del futbol mexicano.

Con Scarlett Camberos como líder, insignia e ídolo, las jugadoras del América hicieron una final impecable en contra del Monterrey, a quien terminaron por vencer 3 goles a 1.

El corolario fue el último penal ejecutado por Camberos con una maestría que provocó las comparaciones de muchos aficionados que recordaron la falla de Henry Martin apenas la semana pasada en los cuartos de final frente a Pumas en el futbol varonil.

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Así fue la celebración del América Femenil

Las jugadoras del América celebraron en los vestidores con un coro masivo de la canción “We are the Champions": todas portando con orgullo su playera de “Súper Poderosas” y con la medalla de campeonas colgando del cuello, entonaron a todo pulmón el famoso coro de Queen:

We are the champions

No time for losers

Cause we are the champions

Of the world

Aylín Aviléz Peña, uno de los “pulmones” de este América campeón se mostró cansada pero extasiada por el triunfo.

“Me duelen las piernas y me tiembla todo el cuerpo de cansancio y de felicidad pero estamos muy contentas de que por fin lo tenemos en casa”.

Antes de este título de 2026, América Femenil ha sido campeón en 2018 y 2023.

