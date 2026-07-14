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Yahir es el séptimo revelado de La Casa de los Famosos México 2026

Para la cuarta temporada, se suman más estrellas. Inicia el 26 de julio.

Julio 13, 2026 • 
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Yahir.jpg

Yahir tiene dos hijos

Instagram @yahirmusic

Tal como se sospechaba, Yahir Othón Parra de 47 años es el séptimo habitante confirmado de La Casa de los Famosos México.

Con Wendy Guevara como presentadora durante su presentación, Yahir confesó que está listo para el reto. No planea tomarse las cosas personales y entiende que es un juego.

Sin embargo, sabe que en redes sociales podría generarse polémica, y confirmó que tiene pareja, aunque es cariñoso con todas las personas.

Yahir recordó cuando estuvo en La Academia, lloró demasiado, por lo que admite que duda llorar en este nuevo reto de La Casa de los Famosos México.

¿Quiénes están confirmados en La Casa de los Famosos México 2026?

Noche a noche, rumbo al estreno el 26 de julio, se han confirmado los habitantes.

Ernesto Laguardia
Karina Torres
Ximena Herrera
Moisés Peñaloza
Cynthia Klitbo
Yahir

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