Muere Manuel Arjona, integrante de ‘Locomía’, a los 58 años; se acostó a dormir y ya no despertó

“Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo en cada sonrisa en cada paso que dejamos atrás”.

Esta mañana del primer mes de julio, la muerte sorprendió a Manuel Arjona Velasco, mejor conocido como Manolo Arjona, quien formó parte de la agrupación española ‘Locomía’.

El artista falleció de forma repentina a los 58 años en su casa de Viladecans, en Barcelona.

Luis Font, el hermano del creador del proyecto Xabier Font, compartió la triste noticia:

“Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre. Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestras historia. Siempre en nuestros corazones”.

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Manolo fue uno de los pilares en la creación de la identidad de ‘Locomía’, quienes surgieron en Ibiza a mediados de la década de los 80’s por Xavier Font. Junto a Font y Gard Passchier integró la alineación original que transformó la moda y la música pop con un estilo que mezclaba coreografías, enormes abanicos y llamativos trajes con hombreras.

¿Quién fue Manuel Arjona?

Nació en una familia conservadora y numerosa en Viladecans donde creció junto a diez hermanos y halló en Ibiza, de aquellos años, un espacio de libertad y aceptación que terminaría cambiando el rumbo de su vida y de su carrera artística.

Durante la etapa de mayor éxito del grupo participó en el álbum ‘Taiyo’ (1989), del que surgieron éxitos como ‘Locomía’ y ‘Rumba, Samba, Mambo’, canciones que llevaron a la agrupación a conquistar no sólo España, sino también diversos países de Latinoamérica.

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Tras la separación de la formación original en 1992, Arjona fue uno de los integrantes que más defendió el legado del grupo. Regresó para el lanzamiento del disco ‘Corazón’ en 2001 y volvió a colaborar con Xavier Font durante los regresos de ‘Locomía’ en 2007 y 2011, participó en giras internacionales. Finalmente dejó la banda en 2015 por motivos personales.

Su fallecimiento se suma a la serie de pérdidas que han marcado la historia de la agrupación. Antes murieron también los exintegrantes Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas, una coincidencia que durante años ha sido mencionada por seguidores como la llamada “maldición” de ‘Locomía’.

Descanse en paz.