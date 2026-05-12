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Victoria Ruffo habla por primera vez y es firme en su postura SOBRE ACUSACIONES a Vadhir Derbez

La llamada ‘Queen’ fue cuestionada y rompió el silencio fijando su postura con respecto al caso de abuso que enfrenta el medio hermano de su hijo.

Mayo 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Victoria Ruffo habló sobre los señalamientos contra Vadhir Derbez.

Getty Images

“Las cosas por su propio peso caen, poco a poco”.

Ante los recientes señalamientos de una modelo estadounidense ,de 19 años, contra Vadhir Derbez por un supuesto abuso sexual, es la madre de su medio hermano, Victoria Ruffo, quien habla por primera vez del tema.

La joven lo demandó el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX y la denuncia se hizo pública el 6 de mayo.

El hijo de Eugenio Derbez asegura que la denuncia es falsa y que se da luego de un intento de extorsión.

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En tanto, la llamada ‘Reina de las Telenovelas’ emitió su postura y advirtió que en estos casos quien debe reaccionar es la familia, sin embargo, expresó:

“Siempre la verdad gana a la mentira, el bien le gana a la maldad. En esos casos, la única que puede apoyar y decidir es la familia”, respondió en entrevista con el programa ‘Despierta América’.

La madre de José Eduardo prefirió mantenerse al margen y destacó “ahora sí que hay que ocuparse, no preocuparse, las cosas por su propio peso caen, poco a poco”, declaró.

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Con respeto a los reportes que salieron hace unas semanas y que revelaban la supuesta fortuna de Eugenio Derbez y daban cuenta de los detalles que conforman su mansión, Ruffo aseguró que son muchas las mentiras que se publican en internet, al tiempo que recordó que a ella le inventaron su muerte.

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“Hazme el favor (sobre la supuesta mansión), que me la presten, para venderla o algo... no, inventan muchas cosas; también ya me están matando y no sé ni de qué me morí”, recordó.

Al ser cuestionada sobre si tenía una petición para que paren con este tipo de publicaciones, la actriz fue contundente.

“La gente tiene su propio criterio, no podemos pedir nada, la gente que opine lo que quiera”, finalizó.

Victoria Ruffo vadhir derbez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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