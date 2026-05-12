Caso Vadhir Derbez: Grupo dedicado a la tr4ta de personas estaría involucrado en la extorsión

El actor y cantante Vadhir Derbez se encuentra en el centro de una controversia luego de que se hiciera pública una denuncia en su contra por presunto abuso sexual presentada por una modelo estadounidense de 19 años ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

El caso ha generado una fuerte atención mediática debido a la gravedad de las acusaciones y a la postura pública del hijo de Eugenio Derbez, quien niega categóricamente los señalamientos.

De acuerdo con la información difundida, la denuncia fue interpuesta el pasado 2 de abril y estaría integrada en una carpeta de investigación de 333 páginas. La denunciante asegura que los hechos habrían ocurrido durante la grabación de un video musical realizado en una locación ubicada en Coyoacán, Ciudad de México, donde trabajó junto a otras modelos contratadas para el proyecto audiovisual.

Según su versión, en un momento del rodaje quedó a solas con el intérprete dentro de un camerino, situación en la que presuntamente ocurrieron las agresiones denunciadas.

Tras darse a conocer el caso, Vadhir Derbez y su equipo legal han fijado su postura rechazando las acusaciones, el actor aseguró que los hechos “nunca ocurrieron” y sostuvo que cuenta con videos, grabaciones y testigos que respaldarían su versión, asimismo, afirmó que antes de hacerse pública la denuncia recibió presuntas amenazas y exigencias económicas para evitar un proceso legal en su contra, y según su defensa, se le habrían solicitado 350 mil dólares a cambio de no proceder judicialmente.

“Están usando el sistema legal para intimidar y sacar dinero”, declaró el cantante en entrevista para medios de comunicación, mientras sus abogados señalaron que buscarán demostrar inconsistencias en la denuncia presentada por la joven modelo.

La defensa también aseguró que existen suficientes personas presentes durante la filmación para acreditar que el actor no estuvo a solas con la denunciante, contradiciendo así el relato presentado ante las autoridades.

Enrique González Casanova, miembro del equipo legal del actor, manifestó que detrás del caso existiría una red de delincuencia organizada integrada por personas de origen colombiano y mexicano.

“Es un grupo que se dedica a la trata de personas, aparentemente se dedican a prestar servicios de modelos a diversas locaciones y ellas se dedican a extorsionar artistas, empresarios, etcétera”, detalló el abogado, quien además mencionó que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y preparan otra acción legal por extorsión en la Ciudad de México.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía capitalina no ha emitido información oficial adicional sobre el avance de la investigación, por lo que el caso continúa en etapa inicial. Mientras tanto, el tema ha provocado un intenso debate en redes sociales y medios de espectáculos, donde usuarios han expresado opiniones divididas entre quienes exigen que el proceso judicial avance con perspectiva de género y quienes piden respetar la presunción de inocencia del artista hasta que las autoridades determinen responsabilidades.