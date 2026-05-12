Franco Escamilla es ‘funado’ por decir que LOS POBRES EXISTEN para “asustar a la clase media”

“Estamos batallando, pero hay gente que no tiene casa, que no tiene luz, que no tiene drenaje… Estamos bien. Para eso sirven”.

El popular standupero regio, Franco Escamilla, de nueva cuenta es blanco de críticas y esta vez está siendo ‘funado’ por hablar de la lucha de clases en el episodio más reciente del podcast ‘Creativo’.

Y es que según Escamilla, bajo ciertas teorías sobre el capitalismo, los pobres tienen una función clave en el engranaje de la economía de un país: asustar a la clase media.

Franco abundó sobre la pobreza, la riqueza y la clase media desde una perspectiva inspirada, según dijo, en ideas su colega comediante George Carlin.

TE RECOMENDAMOS: ‘El Canelo’ se une al club de ‘El Chicharito’ y enciende la polémica: “El pobre SIEMPRE VA A SER POBRE porque quiere”

Durante la emisión, afirmó que “los pobres no pagan impuestos, los ricos no pagan impuestos. Está la clase media, que paga todos los impuestos, obedece y se parte la mad*e”.

Luego, emitió la declaración que más críticas le costó, pues expresó que la “única función” de los pobres es “asustar a la clase media”.

“Estamos batallando, pero hay gente que no tiene casa, que no tiene luz, que no tiene drenaje… Estamos bien. Para eso sirven”, dijo.

Además, Escamilla mencionó patrones, que según él, se repiten entre familias con altos y bajos recursos económicos, mientras colocó a la clase media como el sector que vive bajo mayor presión económica y emocional.

“El drama, la psicosis, la neurosis, está en la clase media… El pobre no tiene trastornos de ansiedad ni depresión. Está muy ocupado tratando de salir adelante”, comentó.

Estas declaraciones le valieron una ola de críticas, sin embargo, llamó la atención la de un creador de contenido e historiador, quien cuestionó duramente los argumentos del comediante. Identificado como Luis Fernando, el tiktoker aseguró que los comentarios de Franco reproducen una visión clasista y desinformada sobre el trabajo en México.

“La realidad es diametralmente opuesta porque las grandes riquezas de este país están sustentadas en la profunda explotación que vive la clase obrera”, señaló.

Al tiempo, rechazó la idea de que las personas en situación vulnerable no enfrenten problemas de salud mental.

NO TE VAYAS SIN LEER: Javier Chicharito Hernández se retracta por sus comentarios tras críticas y multas: “No fue mi intención herir”

Después de sus palabras, Escamilla bloqueó al historiador de X, esto argumentando previamente que su postura fue sacada de contexto. Y reafirmó su argumento al responder el comentario de una usuaria de la red social.

“Ya quítenle el micrófono a este viejo rancio que se cree el sabelotodo. El que se hizo rico por decir cuanta pend*ja*a en sus standups”.

Franco Escamilla reviró su argumento: “El comentario es una referencia a un monólogo de George Carlin (en la descripción del video dice). Los viejos rancios nos fijamos en eso antes de decirle ‘sabelotodo’ a los demás”, exclamó.