Amaia Montero “DEVASTADA” tras críticas por su regreso: se plantea cancelar gira de ‘La Oreja de Van Gogh’

“Estáis siendo tan duros, crueles y tremendamente destructivos como lo fuisteis hace un tiempo que ella lo pasó tan mal”.

Había mucha expectativa por el regreso de Amaia Montero a los escenarios. Los fans de ‘La Oreja de Van Gogh’ esperaban vivir uno de los más grandes momentos musicales de 2026 en Bilbao, sin embargo algo pasó.

Y es que tras 19 años sin tocar juntos, este 9 de mayo, ocurrió una verdadera desgracia.

Inicialmente, este reencuentro estuvo precedido por la polémica salida de Leire Martínez, la vocalista de la banda que alegó que sus compañeros la despidieron sin aviso previo y para volver a sumar a Amaia al proyecto.

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Amaia Montero, "devastada" tras las críticas por su actuación en el inicio de la gira con La Oreja de Van Gogh: "Se está planteando si es capaz de continuar" pic.twitter.com/xsKNunkk8P — Real Time (@RealTimeRating) May 12, 2026

En tanto, la fecha del ansiado regreso llegó y la presentación de Montero no fue la esperada. Tanto que recibió fuertes críticas en las redes sociales y por la que medios locales recogen que estaría pensando so continuar con la gira. ‘La Oreja de Van Gogh’ tiene conciertos programados hasta el mes de diciembre y va a visitar una veintena de ciudades.

Fue el periodista Álex Álvarez quien dijo que la artista está “absolutamente devastada”.

Un buen análisis de un experto vocal a la actuación de Amaia Montero en su concierto con La Oreja de Van Gogh pic.twitter.com/gZy4WggJPy — 💜Javichu (@javichu73) May 10, 2026

“Estáis siendo tan duros, crueles y tremendamente destructivos como lo fuisteis hace un tiempo que ella lo pasó tan mal. Me hablan de un bajón monumental de Amaia Montero tras ese concierto que ella, antes de empezar, estaba pletórica y con mucha ilusión y ahora se ha transformado en lo contrario”, indicó al diario ‘El tiempo justo’.

Y añadió que la cantante no esperaba una reacción tan dura y se esta planteando si será capaz de continuar con toda la gira.

“Si sigue esta presión y aluvión de críticas, lo dudamos”, expresó.

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La salud de Amaia

Cabe recordar que antes anunciar su regreso profesional estuvo atravesando crisis personales y de salud. En 2022, se encendieron las alarmas y fue su hermana quien reveló que la intérprete se estaba recuperando de una crisis de salud mental. Posteriormente, estuvo hospitalizada tras las secuelas que sufrió al ser operada de la mano, en julio de 2023.

En 2024, la española regresó a los escenarios junto a Karol G, quien la invitó a su concierto para que cantara a dueto el tema ‘Rosas’, uno de los sencillos emblemáticos de ‘La Oreja de Van Gogh’.