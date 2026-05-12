Pati Chapoy no sabe si Daniel Bisogno está en el cielo o el infierno y mejor le manda mensaje AL MÁS ALLÁ

“Daniel Bisogno fue alguien fuera de serie, único, (...) le sobraba simpatía, ingenio, sarcasmo”.

La polémica Pati Chapoy dijo no saber si Daniel Bisogno está en el cielo o el infierno tras su muerte. Luego aclaró que eso lo dijo no por las acciones que cometió en vida, sino porque ella no tiene ningún tipo de creencia religiosa, por ello se muestra escéptica ante el destino después de la existencia.

Estas declaraciones fueron vertidas en el podcast de Matilde Obregón donde también rememoró en cómo se convirtió en una de las precursoras de los espectáculos en la televisión.

Chapoy habló sobre Daniel, con quien no sólo construyó una gran mancuerna, sino que se convirtió en una persona que, sin ningún lazo consanguíneo, se volvió un integrante más de su familia.

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Es por ello que cuando perdió la vida, Pati sufrió, aunque -compartió- halló una fuerza interior que supo dirigirla para que no se quebrara en la pantalla de televisión y dar a conocer la noticia.

“Fue muy fuerte, fue lento, casi dos años, entraba y salía de los hospitales, a la mejor eso nos permitió, a cada uno de nosotros (los conductores de ‘Ventaneando’) ser lo suficientemente maduros para aceptar que ya no había un para atrás; fui varias ocasiones a verlo, se veía que estaba muy mal, no sé... de repente hay una fuerza interna que supe lo tienes que decir, así es la vida”, externó.

“Daniel Bisogno fue alguien fuera de serie, único, (...) le sobraba simpatía, ingenio, sarcasmo”.

Al tiempo, describió a Daniel no sólo como un hombre, por el que recibió regaños, sino que tenía una personalidad única que se transformó en la fórmula para que el público lo aceptara.Después, Chapoy indicó que no cree en Dios y que, según su percepción, cada quien tiene que hacerse responsable de sí mismo, sin esperar que un milagro aparezca en su vida.

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En medio del programa, Matilde tiene una dinámica en la que invita a sus entrevistados a hacer una llamada a alguien que deseen, y Chapoy eligió llamarle a Daniel, aunque dijo no saber si debía comunicarse al cielo o al infierno.

“Va a ser muy rápido, le marqué porque no sé en qué parte del infierno o del cielo, según la tradición católica, está Daniel Bisogno”.

Y finalmente le mandó un mensaje: “Lo único que le tengo que decir, en este momento, a Daniel, querido Daniel, es que sigue en paz, que aquí, todos en ‘Ventaneando’, estamos cuidando a Michaela”, concluyó.