Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua

“Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en ella y la rompió”.

Es el actor Nick Pasqual, reconocido por su participación en la serie ‘How I met your mother’, quien fue declarado culpable de intento de asesinato.

Medios locales recogen que en el juicio que se llevó a cabo contra Pasqual, en Los Ángeles, un jurado lo condenó por un ataque ocurrido hace dos años contra su exnovia, la maquilladora Allie Shehorn.

Al tiempo, el jurado determinó que el histrión usó un arma mortal con la que le causó graves lesiones a la joven.

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Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, cuando Nick desobedeció una orden de restricción, acudió a la casa de Shehorn y la apuñaló en más de 20 ocasiones. Posteriormente fue arrestado en la frontera de Estados Unidos con México.

Durante el juicio, la maquillista relató lo ocurrido en su casa y cómo intentó defenderse luego de que Nick irrumpió en su hogar.

“Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en ella y la rompió, y yo corrí al baño porque pensé que había otra cerradura en esa puerta”, declaró.

El actor de ‘How I met your mother’ fue hallado culpable de violación con uso de fuerza, violencia doméstica y allanamiento de morada. Asimismo, recibió tres cargos por lesiones contra una pareja sentimental y uno por robo con allanamiento de morada en primer grado.

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En tanto, el actor se había declarado inocente de todos los delitos.

Sería el próximo 2 de junio cuando se lleve a cabo la audiencia de sentencia y Pasqual podría enfrentar cadena perpetua en una cáncer estatal.