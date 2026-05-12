Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua

Un jurado lo condenó por un ataque contra su exnovia con un arma mortal.

Mayo 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
How-i-met-your-mother.jpg

Uno de los personajes de ‘How I met your mother’ fue declarado culpable por intento de asesinato.

Instagram

“Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en ella y la rompió”.

Es el actor Nick Pasqual, reconocido por su participación en la serie ‘How I met your mother’, quien fue declarado culpable de intento de asesinato.

Medios locales recogen que en el juicio que se llevó a cabo contra Pasqual, en Los Ángeles, un jurado lo condenó por un ataque ocurrido hace dos años contra su exnovia, la maquilladora Allie Shehorn.

Al tiempo, el jurado determinó que el histrión usó un arma mortal con la que le causó graves lesiones a la joven.

TE RECOMENDAMOS: El papá de Britney Spears reaparece en silla de ruedas en la graduación de su nieta y sin el apoyo de Britney

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, cuando Nick desobedeció una orden de restricción, acudió a la casa de Shehorn y la apuñaló en más de 20 ocasiones. Posteriormente fue arrestado en la frontera de Estados Unidos con México.

Durante el juicio, la maquillista relató lo ocurrido en su casa y cómo intentó defenderse luego de que Nick irrumpió en su hogar.

“Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en ella y la rompió, y yo corrí al baño porque pensé que había otra cerradura en esa puerta”, declaró.

Te puede interesar:
quico y messi.jpg
Famosos
Kiko conoce a Lionel Messi, le da un “beso de hombre” y un regalo excepcional
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal (6).jpg
Famosos
Nodal publica las primeras imágenes como “Forajido”, marca con la que peleará contra su padre
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
kenia os.jpg
Famosos
A Kenia Os le hicieron brujería y Mhoni Vidente le recomienda el ritual que la puede salvar
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
mimoso (1).jpg
Famosos
A 10 años de dejar el alcohol, el Mimoso anuncia su retiro y dice por qué lo hace
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
futbol-partido-cancha-.jpg
Famosos
Venden el álbum de la gran fiesta del fútbol en Tepito, ¡pero con estampas de Chabelo!
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
vicente-caso-mexicali.jpg
Viral
Buscan hasta 15 años de prisión para Roxana N, la madre que olvidó en el coche a su hijo Vicente, quien murió de calor
Mayo 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero

El actor de ‘How I met your mother’ fue hallado culpable de violación con uso de fuerza, violencia doméstica y allanamiento de morada. Asimismo, recibió tres cargos por lesiones contra una pareja sentimental y uno por robo con allanamiento de morada en primer grado.

NO TE VAYAS SIN LEER: Charlize Theron narra la traumática noche en la que su madre AS3SINÓ a su padre… por esta razón

En tanto, el actor se había declarado inocente de todos los delitos.

Sería el próximo 2 de junio cuando se lleve a cabo la audiencia de sentencia y Pasqual podría enfrentar cadena perpetua en una cáncer estatal.

intento de homicidio Asesinato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Nodal-Elvis.jpg
Hollywood
Nodal compara BATALLA LEGAL contra su padre con la de Elvis Presley y su manager: “la sangre te puede fallar”
Mayo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
papa de britney spears.jpg
Hollywood
El papá de Britney Spears reaparece en silla de ruedas en la graduación de su nieta y sin el apoyo de Britney
Mayo 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
bonnie-tyler--.jpg
Hollywood
Bonnie Tyler fue inducida al coma tras operación de emergencia; esto se sabe de su salud
Mayo 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Cameron-Diaz.jpg
Hollywood
Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo A LOS 53 AÑOS: “Estamos muy bendecidos”
Mayo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
camila-fernandez-portada.jpg
Famosos
Nació una estrella en “Juego de Voces": Camila Fernández conquistó corazones y confirmó que su talento va más allá del apellido
Su participación en Juego de voces la convirtió en una de las figuras más queridas del reality: llegó a nuevas audiencias y emocionó con su historia familiar.
Mayo 11, 2026
 · 
Edson Vázquez
modificacion-calendario-escolar-.jpg
Viral
SEP confirma que calendario escolar 2026 NO se modifica y da fecha para fin de clases
Mario Delgado confirma que lo que había anunciado, apenas era una propuesta.
Mayo 11, 2026
 · 
TVyNovelas
Esposo-Ginny-Hoffman.jpg
Famosos
Filtran carta que el esposo de Ginny Hoffman le mandó a Héctor Parra: “VOY A PELEAR”
La pareja de la actriz no dudó en mandarle un duro reclamo y amenaza al padre de Alexa.
Mayo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vadhir-Derbez.jpg
Famosos
Revelan OTRA ACUSACIÓN de abus0 contra Vadhir Derbez de 2010; lo señaló una estudiante de 15 años
Ante la polémica en la que se encuentre envuelto el hijo de Eugenio, salió a la luz una denuncia de su pasado.
Mayo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez