El día que a Raquel Bigorra la llevaron con un ejecutivo y le pidieron aumentarse el busto para salir en tv

Raquel Bigorra lo recuerda como uno de sus arranques más virulentos.

Dice que en general, sus reacciones de enojo suelen ser muy marcados con su papá y su hijo, lo cual está consciente de que es un bache emocional que necesita trabajar.

Pero más allá de su vida familiar, la conductora tiene muy claro el recuerdo de lo que pasó el día en que le pidieron que se aumentara el busto si es que quería aparecer en televisión.

Raquel Bigorra comenzó su carrera como conductora de programas de tele concursos, programas patrocinados en los que el televidente llamaba por teléfono para ganar premios, además de presentar las cápsulas de la Lotería Nacional.

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¿Cómo reaccionó Raquel Bigorra?

Recuerda Bigorra que en aquella época su jefe, uno de los primeros que tuvo en su carrera como conductora, fue el productor Juan Williams.

La anécdota la contó en su podcast Somos las hijas de la noche, que presenta junto a Vielka Valenzuela.

De acuerdo con su historia, Juan la llevó con “un ejecutivo” para tratar de convencerla de hacerse una cirugía plástica.

“Yo metía la pata todo el tiempo con él porque él constantemente me daba alguna indicación que no me gustaba y no era muy impulsiva, contestaba feo”.

Raquel Bigorra, con ese carácter impulsivo de joven, llegó a aquella reunión con Williams y el ejecutivo del que no reveló su nombre:

“Me propusieron ponerme bubbies y dios de mi vida, no sabes todo lo que les dije”.

Raquel dice que ahora se arrepiente no de la respuesta sino del modo en que lo hizo.