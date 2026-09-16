A dos meses de la infidelidad de J Balvin, su esposa Valentina Ferrer anuncia separación

Las fotos parecían prueba suficientes: J Balvin aparece en la primera imagen abrazando a Melanie Pavola; y en la segunda, acurrucado con ella en un sillón.

La influencer publicó ambas fotografías acompañadas del texto: “Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar”, lo cual es un verso de una canción del colombiano.

A siete semanas de esa publicación, Valentina Ferrer decidió hacer público el rompimiento de su matrimonio con J Balvin.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, publicó Ferrer.

¿Cómo fue el rompimiento de J Balvin y Valentina Ferrer?

Las versiones de que atravesaban por una crisis matrimonial comenzaron en 2025 pero fue hasta la aparición de Melanie y sus fotos que el distanciamiento de la pareja se hizo evidente.

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Valentina no específica desde cuándo están separados pero explica que ha sido un rompimiento sin mayores aspavientos.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”.

Hasta hace tres meses, Valentina, quien fue Miss Argentina en 2014, todavía publicó una foto y un mensaje amoroso y tierno dedicado a su “Josesito”, con motivo del inicio de la justa mundialista en la que el reggaetonero tuvo una actuación especial para la inauguración.

En algún momento entre aquella fecha y agosto, la pareja decidió separarse, y ahora Valentina expone: