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A dos meses de la infidelidad de J Balvin, su esposa Valentina Ferrer anuncia separación

El reggaetonero no ha hecho pronunciamientos pero la modelo argentina ya publicó un comunicado

Septiembre 16, 2026 • 
Alejandro Flores
j blavin valentina ferrer divorcio.jpg

J Blavin y Valentina Ferrer, separados

Instagram y Magnific

Las fotos parecían prueba suficientes: J Balvin aparece en la primera imagen abrazando a Melanie Pavola; y en la segunda, acurrucado con ella en un sillón.

La influencer publicó ambas fotografías acompañadas del texto: “Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar”, lo cual es un verso de una canción del colombiano.
A siete semanas de esa publicación, Valentina Ferrer decidió hacer público el rompimiento de su matrimonio con J Balvin.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, publicó Ferrer.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Cómo fue el rompimiento de J Balvin y Valentina Ferrer?

Las versiones de que atravesaban por una crisis matrimonial comenzaron en 2025 pero fue hasta la aparición de Melanie y sus fotos que el distanciamiento de la pareja se hizo evidente.
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Valentina no específica desde cuándo están separados pero explica que ha sido un rompimiento sin mayores aspavientos.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”.

Hasta hace tres meses, Valentina, quien fue Miss Argentina en 2014, todavía publicó una foto y un mensaje amoroso y tierno dedicado a su “Josesito”, con motivo del inicio de la justa mundialista en la que el reggaetonero tuvo una actuación especial para la inauguración.

En algún momento entre aquella fecha y agosto, la pareja decidió separarse, y ahora Valentina expone:

Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros.

j balvin
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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