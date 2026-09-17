¿Qué famosas ya se murieron y NO le pagaron a Kenny Avilés los vestidos que le debían?

Kenny Avilés las tiene apuntadas en su cuenta de clientes morosos.

Antes de ser la rockera vocalista y líder de Los Eléctricos, la cantante tuvo un primer trabajo como diseñadora de imagen de famosos.

Y en esa chamba tuvo clientes de mucho prestigio en el ámbito artístico... pero no tanto, dice ella, como clientes.

Kenny, quien actualmente participa en La Granja VIP, es conocido en su faceta como rockera, pionera del género en México del movimiento que luego se conoció como rock en tu idioma.

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¿Qué le quedó a deber Silvia Pinal?

Pero como diseñadora de imagen tuvo como una de sus primeras clientes a Silvia Pinal.

Esta relación explica también por que años después Alejandra Guzmán, hija de La Pinal, recurrió a ella para ayudarla a comenzar su carrera de cantante.

Cuenta Kenny que doña Silvia le quedó a deber “un saco de leopardo ching...”

En su lista también están



Sasha Sokol que le quedó a deber un vestido de 500 pesos para su primer video solista

Edith González me debe un traje francés

Kenny, además, espera que el pago sea con intereses.