Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Qué famosas ya se murieron y NO le pagaron a Kenny Avilés los vestidos que le debían?

La rockera espera el pago incluso con interesés del 10% anual... o más

Septiembre 16, 2026 • 
Alejandro Flores
kenny avilés.jpg

Kenny Avilés

Instagram

Kenny Avilés las tiene apuntadas en su cuenta de clientes morosos.

Antes de ser la rockera vocalista y líder de Los Eléctricos, la cantante tuvo un primer trabajo como diseñadora de imagen de famosos.
Y en esa chamba tuvo clientes de mucho prestigio en el ámbito artístico... pero no tanto, dice ella, como clientes.
Kenny, quien actualmente participa en La Granja VIP, es conocido en su faceta como rockera, pionera del género en México del movimiento que luego se conoció como rock en tu idioma.
TE RECORDAMOS: Ese Pérez ya está NOMINADO: Mariana Ochoa decidió enviarlo a la placa tras drama por el presupuesto

¿Qué le quedó a deber Silvia Pinal?

Pero como diseñadora de imagen tuvo como una de sus primeras clientes a Silvia Pinal.
Esta relación explica también por que años después Alejandra Guzmán, hija de La Pinal, recurrió a ella para ayudarla a comenzar su carrera de cantante.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes manda mensaje tras su salida de LCDLF y de inmediato Nacho Cano LA SACA de ‘La Malinche’
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brianda-Deyanara.jpg
Famosos
John Milton confirma que HIPNOTIZÓ A Brianda Deyanara para ganar LCDLF y publica video que lo prueba
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karina-Torres.jpg
Famosos
Aparece ESPECTACULAR EN NUEVA YORK apoyando a Karina Torres en LCDLF: “Estamos contigo hoy y siempre”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho-Gala.jpg
Famosos
Poncho de Nigris reacciona al ingreso de Gala Montes a LCDLF: “Está a nada de un BROTE PSICÓTICO”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alexis-apio-.jpg
Famosos
Posicionamientos de la SEXTA gala de eliminación en LCDLF y el sorpresivo ingreso de Alexis Ayala y Apio Quijano
Septiembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Cesar-Chavez.jpg
Famosos
Julio César Chávez ingresó a ‘La Casa De Los Famosos México’ y llevó a una “NUEVA HABITANTE”
Septiembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Cuenta Kenny que doña Silvia le quedó a deber “un saco de leopardo ching...”

En su lista también están

  • Sasha Sokol que le quedó a deber un vestido de 500 pesos para su primer video solista
  • Edith González me debe un traje francés

Kenny, además, espera que el pago sea con intereses.

Kenny Avilés La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aleks syntek.jpg
Famosos
Aleks Syntek grita barbaridades en show del 15 de septiembre: "¡Cállate, soy el Maestro Syntek!”
Septiembre 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
Federica-Quijano.jpg
Famosos
¿Qué le pasó al hijo de Federica Quijano? La integrante de ‘Kabah’ LO TRASLADA sedado de Mérida a CMDX
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cristy-Nodal.jpg
Famosos
Cristy, la mamá de Christian Nodal, LANZA CANCIÓN en el cumpleaños de su nieta Inti e impresiona con su voz
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ernesto-Laguardia.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia llora al recordar que su mamá murió TRAS NEGARSE a recibir atención médica tras aneurisma
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Gabriel (1).jpg
Viral
Juan Gabriel aparece en el papel de una quesadilla, asegura tiktokera… ¡con todo y su traje de Bellas Artes!
La mujer se mostró sumamente emocionada de que ‘El Divo’ haya decidido aparecérsele, según dijo.
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mataviejitas.jpg
Viral
Desgarrador e insólito aspecto de ‘La MataViejitas’ y ‘La NarcoSatánica’; REAPARECEN en silla de ruedas
Juana Barraza y Sara Aldrete se encuentran en un penal de Xochmilco.
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lucha-Villa.jpg
Famosos
Lucha Villa y la liposucción que terminó EN TRAGEDIA hace casi 30 años
La mujer que cantó música ranchera como pocas y grabó decenas de discos, no volvió a cantar nunca.
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
lupillo rivera.jpg
Famosos
Lupillo Rivera llora por su ex y lo exhiben en televisión
“Se tiene que sufrir cuando se ama”, argumentó el cantante
Septiembre 16, 2026
 · 
Alejandro Flores