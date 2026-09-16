Vielka Valenzuela vivió siniestra historia de corrupción y chantaje s4xual en Miss República Dominicana

Vielka Valenzuela le dijo a su mamá: “Yo no voy a ganar el concurso”.

La modelo, conductora y empresaria vivió una indignante situación cuando concursó en Miss República Dominicana, en 1994.

Valenzuela se enfrentó con lo que ella llama “el dueño oculto” del certamen en aquella época, un hombre que exigía favores sexuales a cambio de la corona.

“Yo lo tomaba primero como rumores, como algo que se decía pero no era cierto”, cuenta.

Vielka, sin embargo, se dio cuenta de que no se trataba de una leyenda falsa sino de una realidad cuando fue llamada a la oficina de est personaje del que no reveló su nombre.

“Cuando llego a su oficina, me dice: como tu comprenderás, para que yo te dé el 100%, tú me tienes que dar el 100%".

¿Qué vivió Vielka Valenzuela en al concurso Miss República Domincana?

El certamen de 1994 de Miss República Dominicana es uno de los más polémicos en la historia del certamen en ese país.

Dos jueces irrumpieron en la final para reclamar que el presentador tenía un sobre con el nombre de la ganadora cuando ellos todavía no emitían su voto.

Ahora Vielka revela los entresijos de esa historia.

“Yo le respondí a ese dueño oculto: si usted lo que quiere es el “sabroso”, pues me tiene que conquistar”.

Ella se lo dijo como una forma de rechazar su propuesta pero el hombre lo tomó como un reto y hasta le mandó flores a su casa.

La mamá de Vielka se indignó: “Ella quería ir a desvivirlo”.

Pero Valenzuela decidió simplemente rechazar el regalo y evitar todo contacto con aquel hombre, a pesar de que constantemente la llamaba a su oficina.

El día de la final, todo estaba dispuesto para elegir a una ganadora previamente elegida por el “dueño oculto”.

“Yo me di cuenta porque encontré una hoja olvidada por un par de concursantes con las respuestas a las preguntas que nos hacen en la final”.

Pero sucedió entonces el incidente de los jueces que evitaron el fraude y Vielka Valenzuela hizo valer su talento por encima de los siniestros planes del hombre.

