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Yadhira Carrillo: La historia del novio con el que casi se casa y nadie recuerda

¿Boda cancelada? Conoce la historia del novio que tuvo Yadhira Carrill mientras actuaba en “El niño que vino del mar” y por qué el amor no prosperó.

Marzo 20, 2026 • 
Alejandro Flores
Yadhoira carrillo.jpg

Yadhoira Carrillo en una escena de “El niño que vino delmar”

Hemeroteca TVyNovelas

El final de la década de los 90 fue pasional para Yadhira Carrillo, ya que en un lapso de dos años estuvo a punto de llegar al altar dos veces.
Yadhira estaba en un momento estelar en la industria del melodrama mexicano. En 1999 protagonizaba “El niño que vino del mar”, en la que interpretaba a Lena, una madre que pierde a su hijo en un naufragio. Cuando la rescatan, ha perdido la memoria y no sabe que tiene un hijo cuyo padre es un millonario.
Carrillo esperaba con ansías el final de la telenovela porque entonces podría viajar a Italia para formalizar el compromiso con un empresario llamado Michel.
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La historia de amor de esta pareja quedó registrada en TVyNovelas en 1999, cuando la actriz contó con entusiasmo su noviazgo.

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Yadhira contó que apenas unos meses antes había roto otro compromiso matrimonial para iniciar su relación con Michel, a quien conoció desde hace 6 años aunque solo en plan de grandes amigos.
Fueron novios solo meses pero ellos se sentían ya seguros de que eran el complemento ideal y tenían planes para casarse para mediados de 1999, cuando ella terminara las grabaciones de la telenovela “El niño que vino del mar”.

¿Quién era el novio misterioso de Yadhira Carrillo?

Yadhira contó a TVyNovelas que la declaración fue en una cena en Nueva York y para simbolizar el compromiso Michel le dio a Yadira un anillo provisional ya que el verdadero lo tiene su abuela que vive en Italia.

yadhira carrillo novio michel.jpg

Yadhora Carrillo con su novio Michel, en 1999

Hemeroteca TVyNovelas

Narró que es tradicional en la familia de él que la abuela le dé el anillo, por lo que tienen que viajar para recogerlo y hacer una recepción formal

“Ya tenemos el nido de amor casi listo, nos falta la cocina nada más”, comentaba en esa época Yadhira Carrillo.

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La actriz contó además que Michel era asesor financiero y tenía su propio negocio, además de apoyar incansablemente su carrera.

“El factor que ha sido determinante en el éxito de nuestra relación es la comunicación”.

Yadhira Carrillo telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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