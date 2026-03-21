¿Ana Bárbara mandó a Ángel Muñoz a vivir a su bodega? Univision lo acorrala y le pregunta directo si fue INFIEL

“Fuimos los primeros, les contamos hace tres días que Ana Bárbara y Ángel Muñoz ya no estaban viviendo bajo el mismo techo”, dijeron en el programa “Siéntese quien pueda” de Univision, donde han dado seguimiento al escándalo de presunta infidelidad, revelada por la amante, una costarricense de nombre Adri Toval.

“Me puse a investigar y di con el refugio de Ángel Muñoz”, dijo el periodista Alex Rodríguez. “Fuimos a buscarlo y lo encontramos. Son las primeras imágenes de Ángel Muñoz, agarró sus maletas y se fue esta misma semana de su casa familiar”.

De acuerdo con el programa de Univision, Ángel Muñoz se mudó a un pequeño apartamento de Beverly Hills que Ana Bárbara ocupaba como bodega para sus vestuarios. En ese sitio, habrían vivido también las niñeras que recientemente acusaron al todavía marido de la cantante por presuntos maltratos contra sus hijos.

"¿Qué pasó con Ana Bárbara?”, le dijo el reportero a la cara, mientras Ángel Muñoz intentaba abordar su vehículo.

“Le fuiste infiel, ¿ya no viven juntos? ¿Se separaron?”, le preguntaron, a lo que el marido de Ana Bárbara dijo: “Yo no vivo aquí”.

Sin embargo, ante las preguntas de infidelidad, Ángel Muñoz solo hizo muecas y no respondió nada.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Alex Rodríguez detalló que el departamento es de una habitación y lo alquilaban mediante una aplicación. Sin embargo, la renta dejó de estar disponible, y según su investigación, Ángel Muñoz se mudó a ese lugar desde el martes por la tarde.

También revelaron que la mamá de Ángel viajó desde Texas para intentar mediar con Ana Bárbara para que la pareja no se separara; sin embargo, sus esfuerzos no funcionaron y la reina grupera le dijo: “hasta aquí”.

Ángel Muñoz tendría cercana relación con el hijo menor de Ána Bárbara.