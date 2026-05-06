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Kim Shantal y Suavecito tienen intimidad en La Mansión VIP; el novio ya dijo qué piensa hacer

Los dos fueron infieles: Kim es novia de Lalo Oconner y Suavecito es novio de Queen Buenrostro

Mayo 06, 2026 • 
Alejandro Flores
kim hsnatal suavecito.jpg

Momentos antes de la acción, Suavecito la cargó por el jardín

Captura La Mansión VIP

Desde que salieron de la alberca, comenzaron a susurrar mensajes misteriosos entre ellos.

Suavecito envolvió a Kim Shantal en una cobija y la cargó para sacarla de la alberca y avanzar hacia el jardín de La Mansión VIP. Ya sabían que necesitaban encontrar un escondite para tener intimidad.
“Pobre Queen”, dijeron algunos de los otros habitantes que vieron la escena y que se pusieron tristes por Queen Buenrostro, la novia de Suavecito.
Pero Suavecito y Kim Shantal no se acordaron de Queen y tampoco de Lalo Oconner, el novio de Kim.
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De modo que a pesar de que ambos tienen novia, salieron de la alberca con su objetivo claro: atravesaron el jardín y se fueron a esconder en el respiradero, un espacio en una esquina de La Mansión que sirve para la ventilación del lugar.

“Se taparon con la cobija y se ve que lo están haciendo”, comentaron todos los demás habitantes.

Algunos incluso se sentaron a mitad del jardín porque uno de los espejos reflejaba la acción de Kim Shantal y Suavecito.

¿Por qué están Kim y Suavecito juntos en La Mansión VIP?

Kim y Suavecito tuvieron un romance apasionado y mediático. Eran los dos influencers de moda durante la pandemia, además de ser especialistas en realities.
Su rompimiento en 2024, sin embargo, fue igual de arrebatado y vertiginoso: se acusaron mutuamente de infidelidad y se insultaron públicamente a través de sus plataformas respectivas.
Suavecito entonces comenzó su noviazgo con Queen Buenrostro y parecía un hombre feliz a su lado. Entraron juntos a La Mansión VIP y ahí demostraron que su relación tenía fracturas severas: pelearon y hasta se dejaron de hablar.

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Para mala suerte de Queen, ella fue eliminado del reality. Adentro se quedo Suavecito... y ese mismo día se anunció la entrada de una nueva participante: Kim Shantal.

¿Qué dijo Lalo, novio de Kim Shantal, al verla tener intimidad con Suavecito?

Luego del encuentro íntimo de los ex novios dentro de La Mansión VIP, Lalo Oconner dio declaraciones al programa de Gabo Cuevas.
Desde luego, se dijo ofendido por la infidelidad pero sobre todo, recalcó que estaba decepcionado.

“Esperaba otra cosa de Kim, la verdad. Ella venía de Supernova (donde peleó dos veces), tenía una época de mucho éxito, de buenas cosas... la verdad esperaba otra cosa de Kim”, repitió varias veces.

Dijo, además, que estaría dispuesto a entrar a La Mansión VIP, si HotSpanish (el creador) lo invita.
La Mansión VIP, sin embargo, ya está en su semana final, aunque algunos seguidores le han pedido a HotSpanish que alargue el reality.

La Mansión VIP Kim Shantal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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