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La historia desconocida de Angélica Vale y Roni Radosh, restaurantero que la amó mientras grababa “Soñadoras”

Fue un romance de 3 años y quedó registró en las páginas de TVyNovelas

Mayo 06, 2026
amgelica vale y roni radosh.jpg

Angélica Vale y Roni Radosh

Hemeroteca TVyNovelas

“Derraman miel”, se lee en el pie de foto publicado por TVyNovelas en mayo de 1998, y la cual aparecen Roni Radosh y Angélica Vale.

El suyo fue un romance poco publicitado pero que duró tres años, al final del cual, Angélica quedó desconcertada porque, según dijo al desfilar por alfombra roja de los premios TVyNovelas, “nunca entendió” por qué terminó su noviazgo.
Roni Radosh era en esa época un emprendedor restaurantero. Su primer gran proyecto fue un restaurante en el centro de Polanco llamada Amalthea, cuya inauguración coincidió con las grabaciones de “Soñadoras”, la telenovela que catapultó la carrera de Angélica Vale.
De modo que en ese año la actriz parecía encaminada a la felicidad en todos los aspectos de su vida.
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Los años felices de Roni Radosh y Angélica Vale

Y en aquel mayo del 88, Radosh y Vale sellaron su relación con un encuentro en la ceremonia de inauguración de Alethea... la cual no salió del todo bien.
En las páginas de nuestra revista quedó registrada la historia de esa noche.

“Angélica Vale llegó tarde al corte de listón del restaurante de su novio Roni Radosh, sin embargo, fue la madrina del lugar y varios famosos la acompañaron en esta inauguración”.

La publicación se acompaña con fotos de los famosos que acudieron y disfrutaron del lugar, en cuya planta baja era una restaurante y arriba funcionaba como bar. La comida era internacional.

roni radosh y socios.jpg

Los socios de Roni Radosh cortan el listón inaugural

Hemeroteca TVyNovelas

La nota de TVyNovelas consigna: “Desde las 8 de la noche fueron llegando algunas personalidades del medio y el primero fue Saúl Lizaso, quien como siempre se portó excelente con todo el mundo después llegaron Angélica María, que está muy contenta con su yerno Roni, Marga López, Karla Álvarez, Antonio Muñiz, Enrique Rocha, Chantal Andere y Miguel Herrera”.

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La Vale llegó incluso después del corte del listón, que estuvo a cargo de los socios de Roni: Ary Tarjcovy, Marcelo Ripoll, Luis Miguel Salvador.

“Segundos después llegó corriendo la guapísima Angélica Vale quien dice que no se ha hecho ninguna operación para obtener ese cuerpazo que todo se lo debe a solo tres semanas en Miami en un gimnasio y a las largas jornadas de ejercicios”.

Angélica explicó que llegó tarde porque no terminaba de grabar sus escenas en la telenovela “Soñadoras”.

mayra saucedo y angelica maria.jpg

Mayra Saucedo y Angélica María, invitadas a la inauguración

Hemeroteca TVyNovelas

¿Qué fue de Roni Radosh?

El noviazgo de Radosh y Vale terminó en 2001, cuando la actriz grababa “Amigas y rivales”.

“Claro, es obvio que no puedes dejar de querer de la noche a la mañana a una persona con la que anduviste tres años. No es como si le cerraras a la llave del agua. Lo quiero y lo extraño, pero no ando llorando por los rincones”, dijo durante su paso por los premios TVyNovelas.

Roni siguió su camino como emprendedor y sus negocios ahora abarcan también el mercado vintage, ya que organiza cada año un Festival Vintage.

angélica vale
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