Ela Velden es protagonista de “Mi Rival” y en exclusiva revela cómo mantiene el equilibrio sin perder la humildad

Ela Velden vive una maravillosa etapa en su carrera como protagonista de la telenovela Mi rival, producción de Carmen Armendáriz, pues su personaje, Bárbara, es una hacendada de fuerte carácter que la llevó a retarse y demostrar de qué está hecha. Luego de que el melodrama se estrenó primero en ViX, hace unas semanas llegó a la pantalla de las estrellas, y en exclusiva, la actriz nos contó cómo vive este momento.

“Estoy muy contenta, la verdad que agradecida de que la historia ya haya salido en televisión abierta, yo siento que realmente es nuestro público, también es mi público, el que me ha visto crecer, el que me ha visto en los proyectos en los que he estado, el que me apoya en redes sociales, así que el que mi público vea el trabajo maravilloso que hicimos, es increíble”.

La actriz destacó que este melodrama la sacó de su zona de confort al grabar fuera de la Ciudad de México, pues tuvo que desprenderse de sus rutinas y enfrentar jornadas intensas lejos de casa.

“Fue un gran reto personal haber hecho un proyecto fuera de la Ciudad de México, alejándome de todas las comodidades y viviendo una experiencia cansada, pero satisfactoria. Creo que muchos nunca logran ver realmente lo que nosotros sacrificamos, creen que nuestro trabajo es muy glamuroso y que todo el tiempo estamos en la vida del jet set, que ganamos mucho, que si somos protagonistas nos tratan como los reyes, y la verdad, sinceramente, somos igual que todos, tenemos un trabajo normal, trabajamos jornadas exhaustivas y la verdad ahora en San Luis Potosí sí fue vivir una experiencia completamente distinta y estoy feliz de haber hecho estos sacrificios, ahora me gustaría que se vean reflejados, que los vean, que realmente vean el trabajo arduo, el sudor, la sangre que sacamos para que saliera Mi rival”.

En esta historia, Velden interpreta a Bárbara, una mujer fuerte y decidida, que la llevó a enfrentarse a nuevos registros actorales, incluyendo la imposición de autoridad en un ambiente tradicionalmente dominado por hombres.

“El personaje es muy fuerte, además de que yo sí soy muy fuerte en la vida real, pero este papel es una mujer que se impone mucho a los hombres, eso es lo que más me costó, imponerme en un trabajo como lo es el de los trabajadores de la tierra, los hacendados, que sea una mujer que se convierte en la patrona, la dueña de las tierras y que se impone, yo siendo joven, mujer, siendo chiquita, petite, creo que eso fue el reto de esta interpretación, y también andar en caballo”

“SI EL ACTOR LLEGA UN DÍA DE MALAS, DICEN: ‘YA ES UNA DIVA’”

La actriz también habló abiertamente sobre las presiones emocionales de su profesión, las cuales, confesó, ha tenido que trabajar hasta en terapia. “Siempre hay que dar la mejor cara, sonreír y tratar todo este tipo de problemas o inseguridades, yo mis cosas que traigo ir y sacarlas a casa, porque termina siendo un ambiente muy pesado y muy difícil, porque si el actor llega un día de malas, porque puede suceder que el actor esté de malas, dicen: ‘Ya es una diva, ya se le subió’, entonces nosotros tampoco podemos ni estar de malas ni enfermarnos ni tener un momento de una mala reacción como cualquier ser humano porque nos enfrentamos a este tipo de comentarios.

Sinceramente lo he tratado mucho con terapia; sin embargo, sí llega a pasar algo en donde digo: ‘Sabes qué, creo que ahorita no estoy en mis mejores cinco minutos, dame un momento’ o empiezo a poner límites, empiezo también a expresarlo, porque si no también nos ponemos máscaras y, al final de cuentas, no terminamos de ser nosotros mismos, terminamos fingiendo ser alguien más, alguien perfecto, que en la vida nadie es perfecto”.

Ela Velden protagoniza “Mi Rival” José Luis Ramos

Ela aseguró que su familia ha sido esencial para mantenerla centrada y conservar la humildad, incluso frente a las dificultades del medio artístico.

“Yo mantengo mucho mi humildad gracias a mi familia, siempre me mantiene con los pies en la tierra y eso también me ayuda mucho a ser amable, agradable, a siempre estar con mis fans y estar ahí presente, pero también hay momentos en los que, uno como humano, tiene debilidades, tiene inseguridades, tiene malos ratos, malos momentos y es cuestión de que también nos entiendan en algún punto, porque también luego se dice: ‘Los actores están loquitos’, y yo creo que sí, que sí estamos medio loquitos”.

La actriz celebró que Mi rival abra espacio para nuevas generaciones de actores, reconociendo el talento emergente dentro del elenco.

“Me encanta que en este elenco hay muchas nuevas apuestas y me da muchísimo orgullo que volteen a ver nuevos talentos, que se apoyen, que no solo se elijan a los mismos actores, que se busque crear nuevas estrellas, porque de ahí nace un actor, de las oportunidades de trabajo y me da muchísimo orgullo y gusto saber que muchos son del CEA, que realmente hay gente muy talentosa, disciplinados, profesionales, me hacen reflejarme a mí justo en ese momento en donde yo también quería las oportunidades”.

En cuanto a sus próximos pasos, Velden confirmó que ya trabaja en la serie Carnada, producida por Carlos Bardasano.

“Ahorita estoy en una serie con Carlos Bardasano que se llama Carnada, no sé cuándo se va a estrenar, pero ya está anunciada con Adrián Uribe, estoy muy contenta porque también regresar otra vez un poco al formato serie es algo que me da paz, porque no es tan cansado, las jornadas no son tan largas, te dan el proceso de crear un personaje más tranquilo, no tan apresurado, que igual las telenovelas tienen su magia, pero otra vez regresar a serie fue un respiro totalmente, ahorita es eso, luego unas vacaciones, y a ver qué se presenta. La verdad no estoy cerrada a solo regresar a hacer series y ya no hacer telenovelas, simplemente lo que quiero es crear personajes,contar historias, yo me quedo con una persona que entienda el personaje y diga que le dejó algo positivo uno de mis personajes, yo con eso ya me quedo feliz”.

