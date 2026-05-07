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La triste razón por la que Janet Kushner dejó de publicar videos de JAUJA Cocina Mexicana

La youtuber que hasta publicó un libro con sus mejores recetas, atraviesa un bache personal.

Mayo 06, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Janet de Jauja Cocina Mexicana

YouTube/JaujaCocinaMexicana

Con casi 10 millones de suscriptores en YouTube con su canal JAUJA Cocina Mexicana, Janet Kushner ha conquistado las redes sociales con más de 800 recetas que tienen un toque casero pero técnica que cualquier chef de renombre ya quisiera presumir.

La creadora de contenido no fallaba con la publicación de sus deliciosas recetas, pero desde hace un mes dejó de hacerlo. El último video que publicó se titula: “Aviso Importante y mil gracias por su cariño y oraciones”. Conmovida casi hasta el llanto, Janet confirmó que recibió malas noticias.

“Mi amado marido y camarógrafo recibió malas noticias de salud y hemos estado de doctor en doctor y les confieso que no hemos tenido ni el tiempo ni la cabeza para grabar las recetas”.

Janet comentó que, en la medida en que el tratamiento lo permita, volverán a a subir nuevas recetas, por lo que invitó a ver el resto de las 800 recetas que ha compartido durante 12 años.

¿Cómo sigue su esposo?

A través de Facebook, Janet compartió foto de su amado esposo Jack, con la que agradeció el cariño que ha recibido de sus seguidores.

“Ha empezado sus tratamientos y oramos con fe por luz para su salud y deseamos con el alma vida, amor y risas. La vida es Jauja”, escribió.

Cabe mencionar que Jauja significa paraíso, prosperidad, abundancia. Después de más de una década, a Janet ya le publicaron un libro con sus mejores recetas.

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Jauja Cocina Mexicana
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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