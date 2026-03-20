El Bebeto y el duro golpe que cambió su vida: “Su muerte me hizo más duro”

Después de un período de silencio musical, el cantante de regional mexicano Carlos Alberto García Villanueva, mundialmente conocido como El Bebeto, regresa a la escena artística con el lanzamiento de su más reciente sencillo: “Hombre de piedra”. El tema, cargado de potencia y sentimiento, explora la resiliencia y la fortaleza emocional que se forjan tras las adversidades de la vida.

Lejos de ser una simple metáfora, Hombre de piedra tiene un profundo arraigo en la historia personal del artista. En entrevista con TVyNovelas, El Bebeto reveló que la canción es un reflejo de su propio proceso de sanación tras la muerte de su padre, un evento que marcó su vida.

“La muerte de mi señor padre fue un antes y un después en mi vida, creo que ese fue el motivo principal que me hizo más duro”, confesó el cantante, recordando que la tragedia lo sorprendió cuando aún no cumplía los 18 años.

El Bebeto explicó cómo aquel duro golpe transformó su percepción de la vida y la muerte a una edad muy temprana: “Es un tema muy duro, nadie está preparado para algo así, pero creo que tienes que aprender a resignarte... El tiempo te va enseñando a asimilarlo poco a poco”. A la distancia, el intérprete reconoce que ese sufrimiento lo obligó a madurar a pasos agigantados.

“Sin que te des cuenta vas adoptando mayor conciencia, te vas haciendo un hombre más maduro. Aprendes muchas cosas que no te imaginabas y menos siendo tan joven”, añadió.

“HAY UNA EVOLUCIÓN QUE SE HA IDO DANDO NATURALMENTE”

Si bien el vínculo con sus letras es profundo, El Bebeto aclara que no todas sus canciones narran su biografía. Sin embargo, en el caso de Hombre de piedra, la identificación es total, pues refleja bien la dureza que ha tenido que aprender en una carrera de más de dos décadas. “Cada vez me he ido haciendo un poquito más fuerte, pero eso no es de la noche a la mañana, sino que lo vas aprendiendo con el paso de los años”, señaló.

Y es que El Bebeto celebra un doble aniversario: este mes cumple 16 años de trayectoria como solista, a los que se suman siete años previos como cantante, consolidando así 23 años de experiencia sobre los escenarios. Un bagaje que, aseguró, le permite vivir hoy su mejor momento. “Creo que hay una evolución que se ha ido dando naturalmente con el paso de los años”, afirmó el artista.

“Siempre he pensado que los tiempos de Dios son perfectos y todo sucede cuando debe, a mí los años me han enseñado a madurar y a ver las cosas de mejor manera”.

“Hombre de piedra” es el segundo sencillo de lo que será un EP de seis canciones, cuyo lanzamiento está previsto entre abril y mayo de este año. Aunque el título del material discográfico aún no está definido, El Bebeto no descarta que lleve el mismo nombre de este exitoso sencillo.

En cuanto al sonido, el cantante promete mantener la esencia que lo ha consolidado en el gusto del público: melodías románticas impregnadas de letras que exploran los matices del desamor. “Nos ha funcionado mucho esa combinación de música romántica con letras dolorosas, así que hay que seguir aplicando la fórmula”, concluyó.